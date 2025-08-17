توسعه صادرات واحدهای کوچک کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سند تفاهم‌نامه همکاری سازمان توسعه تجارت ایران با اتاق اصناف، از سوی محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران امضا شد.

در این مراسم دهقان دهنوی بر نقش اصناف در صحنه‌های اقتصادی کشور تاکید و به تجربه موفق آنها در دوران دفاع مقدس، در تأمین نیازهای مردم و زنده نگه داشتن چراغ اقتصاد اشاره کرد.

وی با تاکید بر بازآفرینی نقش اصناف در حوزه صادرات، اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور در قالب اصناف فعالیت می‌کنند، و به نظر می‌رسد برای حضور در بازارهای جهانی باید این واحدها در کنار هم قرار بگیرند و با تشکیل خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها یا برندهای مشترک، هم‌افزایی ایجاد کنند.

به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، در جهان تجربیات موفقی از این الگو وجود دارد و ایران نیز می‌تواند با کمک اصناف چنین راهی را دنبال کند. همچنین شبکه توزیع اصناف بسیار توانمند است و این شبکه می‌تواند در کوتاه‌مدت بازارهای کشورهای همسایه و در بلندمدت دیگر مقاصد صادراتی ایران را پوشش دهد.

دهقان دهنوی ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهم‌نامه نقطه شروعی باشد تا در آینده سهم اصناف در صادرات غیرنفتی کشور به طور ملموس افزایش یابد.

در ادامه این مراسم رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت ساماندهی صادرات واحدهای کوچک تولیدی گفت: امروز بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور فعال هستند که محصولات آنها قابلیت صادرات دارند، اما بسیاری از این تولیدکنندگان به تنهایی توان حضور در بازارهای خارجی را ندارند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصناف در توسعه صادرات

به گفته قاسم نوده فراهانی؛ با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران می‌توان ظرفیت اصناف برای توسعه صادرات به کار گرفته و صادرات این واحدها به صورت هدفمند و سامان‌یافته دنبال شود.

همچنین رئیس اتاق اصناف با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان کوچک، اظهار داشت: این واحدها با تولید قطعات و لوازم مورد نیاز، چرخ صنایع بزرگ را به حرکت درمی‌آورند و باید در کنار کارخانه‌های بزرگ مورد توجه و تشویق قرار گیرند و از این ظرفیت ملی برای توسعه صادرات کشور بهره‌برداری کنیم.

گفتنی است، در متن تفاهم‌نامه آمده است: با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و نقش مؤثر بخش اصناف در تولید و صادرات کالا و خدمات، این تفاهم‌نامه باهدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق اصناف ایران جهت تقویت صادرات صنفی منعقد می‌گردد.