اسامی کشتی گیران دعوت شده به تیم ملی فرنگی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می باید ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۸ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:
۵۵ کیلو: آرمین شمسی پور (خوزستان)، حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد)
۶۰ کیلو: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران)، پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۳ کیلو: محمد جواد ابوطالبی (قم)، امیررضا ذکریایی (مازندران)
۶۷ کیلو: سعید اسماعیلی (خوزستن) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) ابوالفضل زارع (مازندران)
۷۲ کیلو: ایمان محمدی (خوزستان)، ابوالفضل عسکری (گلستان) فرید سیرتی مقدم (گیلان)
۷۷ کیلو: امیر عبدی (قم)، اهورا بویری (خوزستان) علیرضا عبدولی (خوزستان)
۸۲ کیلو: ابوالفضل مهمدی (خوزستان)، محمد ناقوسی (خوزستان)، علی اسکو (مازندران)
۸۷ کیلو: غلامرضا فرخی (فارس) امیرسام محمدی (تهران) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)
۹۷ کیلو: محمدهادی ساروی (مازندران) محمد هادی صیدی (خوزستان)، امیرضا اکبری (مازندران)، امیررضا مرادیان (تهران)
۱۳۰ کیلو: فردین هدایتی (مازندران)، علی اصغر دریاباری (مازندران) مهدی حسین پور (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، سیامک قیطاسی، پرویز زیدوند
ماساژور: جمال حق پناه
مشاور بدنسازی: پرفسور بهمن میرزایی
روانشناس: دکتر حسین سلطانی
مربی یوگا : مالک نامی
مدیر پشتیبانی : امیر جشمیدی
آنالیزور داوری: سالار آقا ولی
پزشک تغذیه: دکتر امیر رشیدلمیر
سرپرست: امید شایگان
