مجید رمضانی، مربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم امید پیش از حضور در مسابقات امیدهای جهان در صربستان گفت: سطح مسابقات امیدهای جهان پایین‌تر از رقابت‌های جهانی بزرگسالان و چند سطح بالاتر از جوانان جهان است. بسیاری از مدال‌آوران و حتی طلایی‌های جهان در این رده سنی حضور دارند. در لیست اولیه امیدها، برخی کشتی‌گیران مدعی بزرگسالان هم حضور داشتند. ما هم یک تیم جوان برای حضور در این مسابقات در نظر گرفته‌ایم، در صورتی که برخی کشتی‌گیران بزرگسال ما در رده سنی امیدها هم هستند اما ما به خاطر پشتوانه‌سازی ترکیب متفاوتی برای این رقابت‌ها در نظر گرفته‌ایم. مسابقات امیدها از سنگین‌ترین رقابت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی افزود: ما در مرحله اولیه، بعضی از مدعیان بزرگسالان را در لیست داشتیم، اما در نهایت تصمیم گرفتیم به برخی نفرات را استراحت بدهیم. به‌عنوان مثال پیام احمدی می‌توانست در وزن ۵۵ کیلوگرم حاضر شود، اما از او استفاده نکردیم و نفر دیگری را جایگزین کردیم. میانگین سنی تیم ما پایین است و برخی از کشتی‌گیران حتی سال اول یا دوم جوانان خود را سپری می‌کنند. با این حال تیم باانگیزه‌ای داریم و هدف ما دفاع از عنوان قهرمانی است اما کشتی ورزش بی‌رکورد است و همیشه اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در آن رخ می‌دهد. امروز تیم ایران در کشتی فرنگی همان جایگاهی را دارد که روسیه در دهه ۹۰ میلادی داشت؛ به‌طوری که هیچ تیمی دوست ندارد با ما روبه‌رو شود. کشتی ایران یک سر و گردن از بقیه دنیا جلو افتاده است.

رمضانی در مورد تغییر وزن غلامرضا فرخی و حضور او در وزن ۸۷ کیلوگرم در مسابقات امیدهای جهان گفت: در ابتدا برنامه این نبود که فرخی بلافاصله بعد از رقابت‌های جهانی بزرگسالان در مسابقات امیدها حضور پیدا کند.اما با توجه به وضعیت علیرضا مهمدی، تصمیم گرفتیم فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی بگیرد. ضمن اینکه متأسفانه وزن ۸۷ کیلوگرم ما خالی است و انتظارات ما را برآورده نمی‌کند. در واقع کشتی‌گیران ۸۲ کیلوگرم همیشه نیم‌نگاهی به ۸۷ کیلوگرم دارند، مخصوصاً در مسیر المپیک. قهرمان جهان در وزن ۸۲ نیز همین نگاه را دارد و خودِ غلامرضا هم به این موضوع تمایل نشان داد.با هماهنگی کادر فنی و برنامه‌ریزی دقیق مربی بدنساز، تمرینات بدنسازی و ریکاوری بچه‌ها طوری تنظیم شده که دچار خستگی مضاعف نشوند.

وی ادامه داد: ما فشار اضافی به کشتی‌گیران وارد نمی‌کنیم. فرخی از مسابقات بسیار سنگین جهانی آمده و طبیعی است که شرایط خاصی داشته باشد. باید در کنار اوزان المپیکی به دیگر کشتی‌گیران هم توجه کنیم تا برای المپیک پشتوانه قوی‌تری داشته باشیم. هرچه دایره نفرات ما در اوزان مختلف بازتر باشد، قطعاً به نفع تیم ملی است. ما گاهی کشتی‌گیران را در اوزان مختلف امتحان می‌کنیم تا استعدادهای جدید را شناسایی کنیم و به ترکیب اصلی اضافه شوند. قطعا حضور او در ۸۷ کیلوگرم به نفع تیم ملی در آینده خواهد بود.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: در مسابقات جهانی بزرگسالان کشتی‌گیران فرنگی به لحاظ بدنی در شرایط بسیار خوبی بودند و بدنشان کم نیاورد. ما کشتی‌گیران با پتانسیل بالایی داریم و در این میان نقش مربی بدنساز بسیار مهم است. او یکی از سرمایه‌های کشور است و بدون تعارف باید بگویم کشتی ایران به او بدهکار است. اگر احساس می‌کردیم غلامرضا فرخی از نظر بدنی و ریکاوری آماده نیست، هرگز چنین تصمیمی نمی‌گرفتیم. همه این برنامه‌ها با نظر مستقیم سرمربی، کادر فنی و مربی بدنساز تنظیم شده است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه کشتی‌گیران دیگری هم هستند که این کار را انجام می‌دهند و این موضوع تنها مخصوص ایران نیست. در همین مسابقات امیدهای جهان کشتی‌گیر ژاپنی که در وزن ۸۲ کیلوگرم به میدان رفته قرار است در امیدهای جهان در وزن ۸۷ کیلوگرم روی تشک برود. ما به دنبال این نبودیم که فرخی را بیاوریم تا تیم اول شود، در آن صورت نفرات دیگری هم داشتیم که می‌توانستیم در ترکیب تیم قرار دهیم اما هدفمان پشتوانه سازی و میدان دادن به جوانان هم بود.

رمضانی همچنین درباره ترکیب تیم برای بازی‌های کشورهای اسلامی توضیح داد: در شش وزن المپیکی قرار است تیم ما شرکت کند. هنوز دو تا سه وزن باقی مانده که ترکیب نهایی‌شان مشخص نشده است. یکی از وزن‌های حساس هم وزن ۷۷ کیلوگرم است که سال‌هاست نفرات مختلفی مانند محمدعلی گرایی، کاویان نژاد، عبدولی و ... در آن حضور داشتند و هنوز کشتی‌گیری پیدا نکردیم که جایگاه ثابت در این وزن ایجاد کرده باشد. چند کشتی‌گیر هم‌سطح داریم که باید ببینیم در مسابقات جهانی امیدها چه عملکردی دارند تا تصمیم نهایی گرفته شود. این کشتی‌گیران جوان هستند و قطعاً در آینده می‌توانند مدال‌آوران بزرگی برای ایران باشند. ما در مسابقات پیش رو به دنبال کشتی‌گیر مطمئن در وزن ۷۷ کیلوگرم هستیم. کشتی‌گیران این وزن همگی جوان هستند و باید ببینیم در آینده شرایط آن‌ها چطور خواهد بود.

وی درباره احتمال حضور غلامرضا فرخی در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: احتمال حضور او زیاد است و ما از دو ماه قبل از مسابقات جهانی برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم که در امیدهای جهان در وزن ۸۷ کیلوگرم شرکت کند. اما برای بازی‌های کشورهای اسلامی برنامه‌ای نداشتیم، ولی شرایط مهمدی برنامه‌های ما را ریخت. باتوجه به اهمیت رویداد بازی‌های کشورهای اسلامی برای کشور، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تاکید داشتند که از نفرات اصلی استفاده شود تا در بخش مدال‌آوری عملکرد موفقی داشته باشیم.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت: امیدواریم کشتی‌گیران ما همان‌طور که در مسابقات جهانی در زاگرب موفق بودند، در این میدان هم بدرخشند و قهرمانی خود را تکرار کنند و با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت فدراسیون، نتایج درخشانی به دست آوریم.