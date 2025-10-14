بودجه‌ سالانه هر یک از ۱۰۰دانشگاه برتر دنیا بیش از کل بودجه آموزش ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در چهارمین کارگاه پوشش‌های خودرویی که در این دانشگاه برگزار شد به ویژگی منحصر به فرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۵۵ که دانشجوی این دانشگاه شدم، دوستان مختلفی در دانشگاه‌های دیگر داشتم، مدام جایگاه دانشگاه‌های دیگر را بررسی کردم. اما به یقین می‌گویم دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) در مقایسه با مراکز دیگر ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که باید قدر این ویژگی را بدانیم.

وی در ادامه تصریح کرد: زمانی که جنگ توسط رژیم بعث آغاز شد، اولین دانشگاهی که بخش‌های ستاد کمک به جنگ، کمک‌های عمرانی، مردمی و مهندسی را آغاز کرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: رشته‌های مختلف مهندسی از پلیمر و مواد تا مهندسی پزشکی و غیره در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه‌اندازی شد. به طوریکه برای اولین بار دانشکده مهندسی مواد و پلیمر را تاسیس کردیم.

سروش افزود: برخلاف امروز، ۴۰ سال پیش موج دریاگریزی در جامعه وجود داشت، تلاش می‌شد به جای اینکه صنایع را در اطراف دریا قرار دهند، بیشتر در بخش‌های داخلی سرزمین مستقر کنند تا در معرض حملات دشمن قرار نگیرند و به آن‌ها آسیبی وارد نشود. دانشگاه صنعتی امیرکبیر در همان زمان به مباحث دریا نیز حساس بود، به‌طوریکه در آن دوران پردیس بندرعباس توسط مسئولان وقت دانشگاه تاسیس شد.

این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: در راستای توجه به مباحث دریامحور، مهندسی کشتی سازی نیز در دانشگاه مورد توجه قرار گرفت. به‌طوریکه دانشکده مهندسی دریا در تهران نیز تاسیس شد که پروژه‌های صنعتی بسیار خوبی در راستای سیاست‌های توسعه دریامحور دولت در این دانشکده انجام می‌شود.

وی خطاب به دانشجویان و جوانان تاکید کرد: قدر کشور و مردم را بدانید. این جمله شعار نیست من تصور می‌کنم در طول دو سال گذشته به ویژه طی شش ماه اخیر، چشم‌های بسیاری از ما شسته شد و دنیا را به گونه دیگری دیدیم و به این نکته رسیدیم که سرمایه انسانی اولین سرمایه مهم کشور است. بنابراین این سرمایه را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، سیاسی و علمی باید جدی گرفت و بدانیم این مردم هستند که همواره حامی ما خواهند بود و هیچ کس مواظب ما نخواهد بود.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌های ما در عرصه‌های مختلف معجزه می‌کنند، گفت: اگر رتبه‌بندی‌های معروف جهانی را ببینیم مشاهده خواهیم کرد میزان بودجه‌های سالیانه هر یک از صد دانشگاه برتر بیش از کل بودجه آموزش‌های ماست.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: دانشگاه‌های ما آمادگی تقویت ارتباط با صنایع مختلف را دارند و درخواست ما از صنایع این است که مشکلات و پروژه‌های خود را به دانشگاه‌ها بسپارند تا چرخه این ارتباط تقویت شود.