رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر ضرورت اختصاص گرنت ویژه برای پژوهش‌های بنیادی تاکید کرد و گفت: باید ساز و کاری داشته باشیم که گرنت ویژه‌ای برای اساتیدی که روی کارهای بنیادی پژوهشی عمیق کار می‌کنند، اختصاص یابد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر عباس سروش در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی این دانشگاه با اشاره به اهمیت حفظ انسجام تیمی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: به عنوان یک همکار که تجربه نسبتاً قابل توجهی در زمینه‌های علمی، پژوهشی و مدیریتی دارم به مدیران توصیه می‌کنم از این گوهر گرانبهای انسجام غافل نشوید.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن تاکید بر ضرورت حفظ توازن میان رشته‌های مهندسی و علوم پایه در دانشکده فیزیک و گرایش به مسائلی مانند مهندسی انرژی و هسته‌ای، گفت: این گرایش به سمت رشته‌های مهندسی باعث نشود از علم فیزیک دور بمانیم.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان دانشگاه‌های منتخب در پژوهش‌های بنیادی تاکید کرد انتظار می‌رود دانشکده‌های علوم پایه نظیر فیزیک، شیمی، ریاضی دانشگاه بیشتر بدرخشند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: باید ساز و کاری داشته باشیم که گرنت ویژه‌ای برای دوستانی که روی کارهای بنیادی پژوهشی عمیق کار می‌کنند، اختصاص یابد.

وی افزود: باید دقت داشته باشیم که دانشگاه‌های بزرگ دنیا حتی دانشگاه‌های صنعتی، در هر دو زمینه علم و مهندسی کار می‌کنند.

این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: بهترین جا برای آشنایی بیشتر اعضای هیئت علمی جوان، خود دانشکده‌ها هستند. دوستانی که تجربه بیشتری دارند باید به جوان‌ها مشورت بدهند و جوان‌ها نیز تواضع داشته باشند که نیاز به هدایت دارند تا از تجربه تحقیقات مشترک بهره‌مند شوند.

سروش خطاب به همکاران و مدیران جدید و سابق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر لزوم ارج نهادن به تجارب مدیران با سابقه تأکید کرد و گفت: قدر این تجربه‌ها را بدانیم.

وی بر لزوم سنجش حرکت در مسیر اهداف تعیین شده دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأکید کرد و گفت: پس از پایان مسئولیت معمولاً این نکته مورد سنجش قرار می‌گیرد که فرد مسئول تا چه اندازه در راستای اهداف تعیین شده حرکت کرد و برای تحقق آن نیز تلاش کرده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن اشاره به مبانی علمی و نظم موجود در خلقت خاطر نشان کرد: می‌توان این نظم را به ساختار سازمانی دانشگاه تعمیم داد چرا که اجرای صحیح عدل و قسط در سرپا نگه داشتن یک ارگان زنده مهم است.