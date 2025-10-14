سفیدی: منشأ گرد و غبار دیروز اردبیل مشخص شد/هشدار درباره تکرار پدیده

کیومرث سفیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص پدیده گرد و غبار روز گذشته در مرکز استان اردبیل اظهار کرد: بررسیهای اولیه با استفاده از دادههای سنجندههای ماهوارهای و اطلاعات سازمان محیط زیست کشور نشان میدهد که منشأ این گرد و غبار، اراضی کشاورزی جنوب دریاچه ارومیه بوده است. این پدیده از حوالی ساعت ۸ صبح آغاز شده و استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل را درگیر کرده و در نهایت به سمت دریای خزر حرکت کرده است.
وی افزود: در برخی مناطق شهر اردبیل، شرایط به گونهای بود که کیفیت هوا به سطح نامطلوبی رسید. بهویژه برای سالمندان، بیماران تنفسی و افراد دارای بیماریهای زمینهای، شرایط سخت و نگرانکننده بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: بر اساس دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی، میزان ذرات معلق (PM10) در برخی ساعات از عدد ۱۰۰ عبور کرده که شاخص بحرانی محسوب میشود. هرچند در ساعات بعدی میزان آلودگی کاهش یافت و شرایط هوا به حالت قابل قبول بازگشت.
سفیدی ضمن هشدار نسبت به احتمال تکرار این پدیده در روزهای آینده، ادامه داد: با توجه به تغییرات اقلیمی و خشک شدن بخشی از دریاچه ارومیه، امکان وقوع مجدد چنین پدیدههایی وجود دارد. از اینرو، از شهروندان میخواهیم در صورت اعلام هشدار، از ترددهای غیرضروری در فضای باز، بهویژه انجام فعالیتهای سنگین ورزشی یا بدنی، خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست استان با دقت موضوع را رصد میکند و در صورت رسیدن شرایط به مرحله هشدار، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل در پایان با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با اورژانس استان گفت: از اورژانس خواستهایم در مناطق حساس در آمادهباش باشند تا در صورت بروز مشکلات تنفسی برای شهروندان، امکان امدادرسانی سریع فراهم شود.
