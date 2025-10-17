به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث سفیدی ظهر جمعه در جریان بازدید از منطقه حفاظت‌شده آق داغ در شهرستان خلخال، از نظارت و کنترل این منطقه با استفاده از دوربین‌ها و تجهیزات فنی پیشرفته خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت زیستی و حفاظتی این منطقه که نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی استان دارد، تاکید کرد که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی، علاوه بر افزایش دقت کنترل، موجب تسهیل در روند حفاظت از این منطقه خواهد شد.

مدیرکل حفظ محیط زیست استان اردبیل گفت: با استفاده از دوربین‌ها و تجهیزات پیشرفته و حضور مستمر محیط‌بانان، حفاظت از این گنجینه طبیعی به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود.

سفیدی همچنین از پاسگاه‌های محیط‌بانی منطقه بازدید و ضمن قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان، بر اهمیت حمایت‌های مستمر برای حفظ محیط زیست و تأمین تجهیزاتی مناسب برای آن‌ها تاکید کرد.

گفتنی است: منطقه حفاظت‌شده آق داغ با مساحتی بالغ بر ۹۳ هزار هکتار در شهرستان خلخال واقع شده و یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی استان اردبیل به شمار می‌رود.

این منطقه علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، به عنوان یکی از اکوسیستم‌های برجسته در حفظ تنوع زیستی منطقه و حفظ منابع طبیعی استان اردبیل مطرح است.