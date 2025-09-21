رشد ۳۰۰ هزار تومانی طلا و جهش ۴ میلیون تومانی سکه

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، بازار طلای ایران یکی از صعودی‌ترین چهره‌های خود را در هفته‌های اخیر به نمایش گذاشت. هم‌زمان با رشد نرخ دلار غیررسمی در بازار آزاد و تداوم فضای پرتنش سیاسی منطقه، تمام اقلام طلا و سکه با افزایش قیمت همراه شدند و از کف‌های صبحگاهی فاصله گرفتند.

این روند صعودی در شرایطی رقم خورد که اونس جهانی در سقف قیمتی نوسان محدودی را تجربه می‌کند و عامل اصلی رشد داخلی، نوسانات افزایشی ارز و تقاضای هیجانی خریداران محسوب می‌شود.

بررسی داده‌های امروز نشان می‌دهد همه اقلام بدون استثنا، نسبت به معاملات روز گذشته و حتی کف‌های صبح، رشدهای قابل‌توجهی به ثبت رسانده‌اند.

طلای داخلی در مسیر صعود

طلای ۱۸ عیار امروز در بازه ۹,۲۳۴,۹۰۰ تا ۹,۶۲۸,۳۰۰ تومان معامله شد و در لحظه تنظیم گزارش با رشد ۳۳۲,۴۰۰ تومان (۳.۶ درصد) به ۹,۵۶۸,۰۰۰ تومان رسید.

طلای ۲۴ عیار هم با حرکت در محدوده ۱۲,۳۱۳,۰۰۰ تا ۱۲,۸۳۷,۶۰۰ تومان، با افزایش ۴۴۳,۲۰۰ تومان (۳.۶ درصد) به ۱۲,۷۵۷,۲۰۰ تومان رسید.

جهش آبشده

قیمت مثقال طلا (آبشده) بین ۴۱,۰۴۰,۰۰۰ تا ۴۱,۷۰۵,۰۰۰ تومان نوسان داشت و نهایتاً با رشد ۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان (۳.۶۴ درصد) به ۴۱,۴۵۹,۰۰۰ تومان رسید.

بازار سکه‌ها

بازار سکه امروز شاهد رشدهای همگانی و بعضاً پرشتاب بود و سکه امامی، در بازه ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۰۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان معامله شد و با جهش ۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان (۳.۹۹ درصد) در سقف قیمتی قرار گرفت.

سکه بهار آزادی نیز با نوسان بین ۹۲,۵۹۰,۰۰۰ تا ۹۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان، رشدی ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومانی (۴.۱۸ درصد) را ثبت کرد و روی ۹۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان قرار گرفت.

نیم‌سکه از کف ۵۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان تا سقف ۵۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان پیش رفت و با افزایش ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان (۴.۴۵ درصد) به ۵۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان رسید.

ربع‌سکه، پرشتاب‌ترین رشد امروز را داشت و با جهش ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان (۶.۱ درصد) از کف ۳۱,۵۶۰,۰۰۰ تا سقف ۳۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان حرکت کرد و در نرخ ۳۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان قرار گرفت.

سکه گرمی نیز هرچند رشد کمتری را تجربه کرد، اما با افزایش ۴۰۰,۰۰۰ تومان (۲.۵۶ درصد) در سقف ۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان روز را به پایان رساند.

با وجود ثبات نسبی اونس جهانی، بازار داخلی امروز واکنش شدیدی به عوامل داخلی و فضای اخبار نشان داد. صعود هم‌زمان دلار و افزایش تقاضای فیزیکی، مهم‌ترین متغیر محرک این رشدها بود.

همچنین قرارگیری قیمت‌ها در سقف‌های تاریخی، ریسک معاملات را بالا نگه داشته و به گفته آگاهان بازار، سرمایه‌گذاران باید بیش از پیش به مهار هیجان خرید توجه کنند.