افزایش دوباره قیمت طلای داخلی، این بار با کمک اونس جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه یکم مهر ۱۴۰۴ در اولین روز پاییز، بازار طلای ایران هم‌اکنون تحت‌تأثیر رشد ۳۶ دلاری (یک درصدی) اونس جهانی در مسیر صعود قرار دارد و جهش قیمت جهانی طلا موجی مثبت روانه دادوستدهای داخلی کرده است. از طرف دیگر نرخ دلار آزاد اگرچه تغییر چشمگیری نداشته، همچنان به عنوان یکی از دو عامل اصلی تعیین قیمت داخلی نقش‌آفرینی می‌کند.

تداوم رشد هم‌زمان طلا و سکه

طلای ۱۸ عیار در لحظه تنظیم این خبر بین ۹,۲۶۷,۰۰۰ و ۹,۵۶۳,۶۰۰ تومان نوسان دارد و اکنون با رشد ۲۰۱,۰۰۰ تومان (۲.۱۵ درصد) در قیمت ۹,۵۶۱,۵۰۰ تومان معامله می‌شود که نزدیک به سقف روزانه است.

طلای ۲۴ عیار نیز در بازه ۱۲,۳۵۵,۸۰۰ تا ۱۲,۷۵۱,۴۰۰ تومان در گردش است و هم‌اکنون با رشد ۲۶۸,۱۰۰ تومان (۲.۱۵ درصد) روی ۱۲,۷۴۸,۶۰۰ تومان قرار دارد.

مثقال طلا که معاملاتش از کف ۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان آغاز شده، تاکنون سقف ۴۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان را لمس کرده و هم‌اکنون با افزایش ۸۷۸,۰۰۰ تومان (۲.۱۷ درصد) در سطح ۴۱,۴۱۶,۰۰۰ تومان خریدوفروش می‌شود.

نوسانات بازار سکه

سکه تمام بین ۱۰۰,۴۸۰,۰۰۰ و ۱۰۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان نوسان کرده و اکنون با رشد ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان (۱.۴۸ درصد) در نرخ ۱۰۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان معامله می‌شود.

سکه بهار آزادی با دامنه نوسان محدود ۹۴,۰۸۰,۰۰۰ تا ۹۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان، در این لحظه با رشد ۴۹۰,۰۰۰ تومان (۰.۵۲ درصد) به ۹۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان رسیده است.

نیم‌سکه فعلاً در محدوده ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود و با افزایش ۱۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۹ درصد) روی نرخ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد.

ربع‌سکه از کف ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان تا سقف ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان حرکت کرده و الان با رشد ۵۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۵۹ درصد) در قیمت ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت شده است.

تصویر کلی بازار تا این لحظه

روند فعلی بازار نشان می‌دهد که رشد اونس جهانی محرک اصلی معاملات امروز بوده و دلار آزاد با توجه به ثبات نسبی، نقش مکمل را ایفا می‌کند. خریداران با تکیه بر سیگنال‌های مثبت بازار جهانی، معاملات خود را در سطح بالایی ادامه داده‌اند و فاصله نرخ‌ها با سقف روزانه اغلب بسیار کم است که این نشانه‌ای از تداوم فشار خرید در پایان نیمه اول روز است.