قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴، بازار طلای ایران در دومین روز پاییز در لحظه تنظیم این گزارش با رشد همگانی اقلام طلای خام و سکه‌ها در حال معامله است و هنوز بسته نشده است.

افزایش‌های قابل توجه امروز، همزمان با ادامه تقاضا و بالا رفتن قیمت غیررسمی دلار، فضای بازار را هیجان زده و صعودی کرده است. طلا و سکه اکنون در نزدیکی سقف‌های روزانه خود ایستاده‌اند و فاصله اندکی با اوج ثبت‌شده امروز دارند.

طلای خام نزدیک سقف روزانه

طلای ۱۸ عیار در حال حاضر با قیمت ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که رشد ۳۵۱ هزار تومان (معادل ۳.۵۱ درصد) نسبت به روز گذشته را نشان می‌دهد.

طلای ۲۴ عیار نیز در قیمت ۱۳,۳۱۹,۹۰۰ تومان معامله می‌شود که ۴۵۱ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته است. این نوع طلا امروز در کمترین حالت ۱۲,۸۶۶,۲۰۰ تومان و در بیشترین نقطه ۱۳,۴۴۳,۰۰۰ تومان را تجربه کرده و در حال حاضر به محدوده اوج نزدیک است.

مثقال طلا، که در معاملات عمده‌ای نقش مرجع دارد، اکنون به نرخ ۴۳,۳۰۴,۰۰۰ تومان رسیده است؛ رشدی برابر با ۱,۵۰۶,۰۰۰ تومان (۳.۶ درصد). سقف امروز این شاخص ۴۳,۶۷۴,۰۰۰ تومان و کف آن ۴۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان ثبت شده است.

سکه تمام؛ بیشترین رشد نسبی امروز

در بازار تک‌فروشی سکه، سکه تمام با قیمت ۱۰۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان در حال معامله است و رشد ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان (۴.۰۵ درصد) را پشت سر گذاشته است. این نوع سکه امروز کف ۱۰۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان و سقف ۱۰۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان را دیده و لحظه نگارش گزارش به فاصله بسیار اندکی از بیشترین نرخ روزانه ایستاده است.

سکه‌های دیگر

سکه بهار آزادی اکنون ۹۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان قیمت دارد و ۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

نیم‌سکه با نرخ ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان در حال فروش است که رشد ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان نسبت به روز گذشته داشته.

ربع‌سکه با قیمت ۳۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان رشد داشته و در سقف روزانه است.

سکه گرمی به نرخ ۱۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان رسیده که ۵۰۰,۰۰۰ تومان افزایش یافته و در سقف لحظه‌ای خود ایستاده است.