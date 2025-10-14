به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه نظام ملی بهره‌وری با هدف تبیین راهبردهای کلان و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تبیین اهداف و ضرورت‌های استقرار نظام ملی بهره‌وری، تأکید کرد: این کارگروه به‌عنوان بالاترین سطح راهبری بهره‌وری در کشور تشکیل شده و باید با رویکردی عملیاتی و نتیجه‌محور، فراتر از نگاه‌های تشریفاتی، به تحقق اهداف این نظام بپردازد.

محمدصالح اولیا در ادامه با اشاره به ترکیب اعضای کارگروه، افزود: معاونان دستگاه‌های اثرگذار و تنظیم‌گر در حوزه بهره‌وری در این کارگروه حضور دارند تا تصمیمات و اقدامات کلان، به‌صورت هماهنگ و یکپارچه در سطح ملی پیش برود.

در ادامه جلسه، بهروز محمودی معاون سنجش، تحلیل و سیاست‌گذاری سازمان، مفاد کلی و چارچوب نظام ملی بهره‌وری را ارائه و به تشریح ساختار مفهومی و اجزای کلیدی آن پرداخت.

همچنین اسماعیل حبیبی معاون راهبری بهره‌وری، برنامه‌های مرتبط با ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف را تبیین کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا، بر لزوم هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

در بخش پایانی جلسه، اعضای کارگروه به بررسی سازوکارهای مداخله و تصمیم‌گیری در مواجهه با موضوعات پیش‌رو پرداختند و پیشنهادهای عملی برای بهبود فرایند اجرا و پایش نظام ملی بهره‌وری ارائه شد.