۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی حمیدیه منصوب شد

اهواز - آیین تکریم و معارفه رییس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان حمیدیه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند در حکمی هانی سعد را به سمت سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان حمیدیه منصوب کرد.

هانی سعد دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل و کارشناسی ارشد علوم سیاسی است که بیش از ۲۰ سابقه خدمت در میراث فرهنگی خوزستان دارد.

همچنین از حسن بهداد, رئیس سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان حمیدیه، که بیش از هشت سال عهده‌دار این سمت بود قدردانی شد. بهداد هم‌اکنون مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان است.

در این آیین ابراهیم عساکره فرماندار حمیدیه، صادق حزباوی، شهردار حمیدیه، محسن محمودی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان و جمعی از دوستداران میراث فرهنگی حضور داشتند.

