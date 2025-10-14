سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی حمیدیه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند در حکمی هانی سعد را به سمت سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان حمیدیه منصوب کرد.
هانی سعد دانشجوی دکتری روابط بینالملل و کارشناسی ارشد علوم سیاسی است که بیش از ۲۰ سابقه خدمت در میراث فرهنگی خوزستان دارد.
همچنین از حسن بهداد, رئیس سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان حمیدیه، که بیش از هشت سال عهدهدار این سمت بود قدردانی شد. بهداد هماکنون مدیر روابط عمومی و امور بینالملل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان است.
در این آیین ابراهیم عساکره فرماندار حمیدیه، صادق حزباوی، شهردار حمیدیه، محسن محمودی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان و جمعی از دوستداران میراث فرهنگی حضور داشتند.
