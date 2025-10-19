به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری گرگان که در فصل گذشته موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال ایران شده است، در شروع این فصل تاکنون در سه بازی خود دو برد و یک شکست را تجربه کرده است.

این تیم در هفته چهارم رقابت‌ها روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۸:۰۰ در سالن پیامبر اعظم شهر آمل میزبان تیم کاله مازندران خواهد بود.

دیدار این دو تیم که یکی از رقابت‌های جذاب لیگ به شمار می‌رود، از طریق سایت آنتن به‌صورت زنده پخش می‌شود تا هواداران بسکتبال بتوانند از تماشای این مسابقه هیجان‌انگیز بهره‌مند شوند.

شهرداری گرگان که قصد دارد با ادامه روند موفق خود در این فصل، مدافع عنوان قهرمانی باشد، به‌دنبال کسب سومین برد متوالی است.