پایان هفته سوم لیگ بسکتبال با اولین شکست پاس؛ استقلال صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سوم رقابت های بسکتبال لیگ‌ برتر باشگاه های کشور، امروز (پنجشنبه ۲۴ مهر) در تهران و سایر شهرستان ها برگزار شد.

در اولین دیدار این هفته از رقابت ها که در سالن شهید میثمی اصفهان برگزار شد تیم‌ رعد پدافند هوایی از دیدار خانگی خود برابر پایش پارت صاحب هر ۲ امتیاز آن شد و بدین ترتیب حریفش بدون برد ماند. در این‌ بازی ارشیا امینی از تیم میزبان با ۱۲ امتیاز ، ۵ ریباند، ۴ پاس گل، یک‌ توپ ربایی و کارایی ۲۱ بهترین بازیکن زمین شد.

در سالن امام‌ خمینی (ره) تیم‌ شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی سومین شکست این فصل را به گلنور تحمیل کرد و مجموع امتیازاتش را به ۵ رساند. بهترین بازیکن این باریکن مبین شیخی از تیم‌ شهرداری گرگان بود که در کارنامه خود ۱۳ امتیاز، ۱۵ پاس گل، ۶ ریباند، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۸ را ثبت کرد.

کاله دیگر برنده این هفته از مسابقات بود، این تیم در سالن زنده یاد محمود مشحون اولین شکست این فصل را به طبیعتِ صدرنشین تحمیل کرد. عنوان بهترین بازیکن این دیدار به «جورجه گاگیچ» از کاله اختصاص یافت. او در این بازی ۱۶ امتیاز، ۱۵ ریباند، ۸ پاس گل، ۲ بلاک و کارایی ۳۶ داشت.

در آبادان تیم نفت در پایان رقابتی نزدیک با استقلال متحمل دومین شکست این فصل خود شد، بدین ترتیب بازیکنان استقلال تا پایان این هفته بدون باخت مانددند. نوید رضایی‌فر از استقلال با ۲۲ امتیاز ، ۳ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۱۶ عنوان بهترین باریگن زمین را از آن‌ خود کرد.

پاس کردستان که به واسطه ۲ برد به دست آمده در هفته های اول و دوم، تا پیش از این هفته در رده دوم جدول رده بندی ایستاده بود، در ماهشهر برابر پترونوین متحمل اولین شکست خود شد. پترونوین با این نتیجه خانگی صاحب اولین برد خود شد.

در دیدار تیم های پترونوین و پاس، امین عبدی با ۱۶ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۲ بلاک، یک‌ پاس گل و کارایی ۱۷ بهترین بازیکن بود.

آخرین دیدار این هفته از رقابت ها میان دو تیم مهگل و نفت زاگرس برگزار شد. در این دیدار مهگل نتیجه دیدار خانگی خود را واگذار کرد، محمد جمشیدی بازبکن نفت با ۲۳ امتیاز، ۸ پاس گل، ۴ ریباند، ۳ توپ ربایی وکارایی ۲۶ بهترین بازیکن زمین بود.

در پایان دیدارهای این هفته و با توجه به نتایج به دست آمده به خصوص باخت طبیعت و پاس، تیم استقلال تنها تیم بدون باخت ماند و جایگاه طبیعت را در صدر گرفت.

نتیجه ۶ دیدار هفته سوم لیگ برار بسکتبال باشگاه های کشور به این شرح است:

* رعد پدافند اصفهان ۷۹ - پایش پارت شاهرود ۷۳

* طبیعت اسلامشهر ۸۵ - کاله مازندران ۱۰۴

* نفت آبادان ۸۳ - استقلال تهران ۸۶

* شهرداری گرگان ۹۰ - گلنور اصفهان ۵۹

* پترونوین ماهشهر ۵۵ - پاس کردستان ۴۶

* مهگل البرز ۶۷ - نفت زاگرس جنوبی ۷۷