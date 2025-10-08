  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

دیدار هفته دوم لیگ برتر بسکتبال؛ استقلال تهران میزبان شهرداری گرگان

دیدار هفته دوم لیگ برتر بسکتبال؛ استقلال تهران میزبان شهرداری گرگان

گرگان-در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال، تیم استقلال تهران پنجشنبه ۱۷ مهر در تالار بسکتبال آزادی میزبان قهرمان فصل گذشته، شهرداری گرگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران با برگزاری دیدار جذاب بین استقلال تهران و شهرداری گرگان ادامه پیدا می‌کند.

این مسابقه روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ در تالار بسکتبال آزادی تهران برگزار خواهد شد.

شهرداری گرگان، مدافع عنوان قهرمانی، در هفته نخست موفق به شکست نفت و گاز زاگرس جنوبی شده و به دنبال تداوم روند پیروزی‌های خود است. در مقابل، استقلال تهران که میزبان این دیدار است، امیدوار است با کسب پیروزی جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد.

پخش زنده این بازی از شبکه ورزش و سایت آنتن انجام خواهد شد و طرفداران می‌توانند این رقابت حساس را به صورت زنده دنبال کنند.

کد خبر 6616442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها