دیدار هفته دوم لیگ برتر بسکتبال؛ استقلال تهران میزبان شهرداری گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران با برگزاری دیدار جذاب بین استقلال تهران و شهرداری گرگان ادامه پیدا می‌کند.

این مسابقه روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ در تالار بسکتبال آزادی تهران برگزار خواهد شد.

شهرداری گرگان، مدافع عنوان قهرمانی، در هفته نخست موفق به شکست نفت و گاز زاگرس جنوبی شده و به دنبال تداوم روند پیروزی‌های خود است. در مقابل، استقلال تهران که میزبان این دیدار است، امیدوار است با کسب پیروزی جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد.

پخش زنده این بازی از شبکه ورزش و سایت آنتن انجام خواهد شد و طرفداران می‌توانند این رقابت حساس را به صورت زنده دنبال کنند.