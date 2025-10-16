  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

ادامه بردهای متوالی استقلال در لیگ بسکتبال؛ طبیعت در تهران باخت

تیم استقلال سومین دیدار خود در لیگ برتر بسکتبال را با برتری برابر نفت آبادان تمام کرد تا همچنان در این رقابت ها بدون باخت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و از هفته سوم این مسابقات، امروز (پنجشنبه ۲۴ مهر) تیم شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی در دیدار خانگی برابر گلنور به برتری ۹۰ بر ۵۹ دست یافت. این سومین شکست گلنور در این فصل بود.

طبیعت که تا پایان هفته دوم صدرنشین بود، در دیدار خانگی برابر کاله متحمل شکست ۱۰۴ بر ۸۵ شد.

پایش پارت هم در این هفته با متحمل شدن شکست ۷۹ به ۷۳ برابر رعد پدافند، متحمل سومین شکست فصل خود شد.

همچنین در آبادان تیم استقلال در دیدار برابر نفت موفق شد صاحب برتری ۸۶ بر ۸۳ شود و به روند دیدارهای بدون باخت خود ادامه دهد.

دو دیدار دیکر این هفته از رقابت های لیگ بسکتبال میان مهگل با نفت زاگرس و پترونوین با پاس در جریان است.

