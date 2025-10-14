  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

نشست مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی و رازی کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- نشست مشترک هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و رازی با هدف هم‌افزایی علمی و پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک هیأت رئیسه دو دانشگاه علوم پزشکی و رازی کرمانشاه عصر سه‌شنبه با محوریت توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی برگزار شد.

در این نشست، دو طرف بر تداوم جلسات مشترک در قالب کارگروه‌های تخصصی تأکید کردند تا با استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، راهکارهای مؤثری برای رفع چالش‌های مردم استان ارائه شود.

همچنین مقرر شد در هر معاونت، کمیته‌های تخصصی متناظر میان دو دانشگاه تشکیل و فرایند تبادل تجربیات، اطلاعات و همکاری‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی به‌صورت نظام‌مند دنبال شود.

مسئولان حاضر ابراز امیدواری کردند که استمرار این همکاری‌ها بتواند زمینه‌ساز پیشرفت علمی و ارتقای شاخص‌های توسعه استان کرمانشاه باشد.

