به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک هیأت رئیسه دو دانشگاه علوم پزشکی و رازی کرمانشاه عصر سهشنبه با محوریت توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و اجرایی برگزار شد.
در این نشست، دو طرف بر تداوم جلسات مشترک در قالب کارگروههای تخصصی تأکید کردند تا با استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، راهکارهای مؤثری برای رفع چالشهای مردم استان ارائه شود.
همچنین مقرر شد در هر معاونت، کمیتههای تخصصی متناظر میان دو دانشگاه تشکیل و فرایند تبادل تجربیات، اطلاعات و همکاریهای علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی بهصورت نظاممند دنبال شود.
مسئولان حاضر ابراز امیدواری کردند که استمرار این همکاریها بتواند زمینهساز پیشرفت علمی و ارتقای شاخصهای توسعه استان کرمانشاه باشد.
