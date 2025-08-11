به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بوشهر با عنایت به مباحث مطرح‌شده، بر لزوم هم‌افزایی و استفاده یکپارچه از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استان تأکید کرد.

استاندار بوشهر، خواستار استفاده کامل و هدفمند از ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد امور تحقیقاتی و اجرای طرح‌های نوآورانه شد و افزود: هماهنگی میان مراکز علمی، اجرایی و بخش خصوصی، مسیر توسعه استان را هموار می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های فکری و تخصصی دانشگاه‌ها، بر ضرورت بهره‌گیری از خروجی «اتاق فکر» دانشگاه‌ها در طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی تأکید کرد.

اصغر ناصری این رویکرد را راهکاری مؤثر در ارتقای کیفیت تصمیمات، تسریع روند اجرای برنامه‌ها و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای واقعی استان دانست.

سپس مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گزارشی جامع از اولویت‌ها و برنامه‌های نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی ارائه کردند

در ادامه، رؤسای دانشگاه‌های استان ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بر ضرورت جهت‌دهی پژوهش‌ها به‌سوی حل مسائل واقعی و اولویت‌های توسعه استان تأکید کردند. آنان خواستار رویکردی تعاملی و هم‌افزا میان دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی شدند و جلوگیری از موازی‌کاری پژوهشی را شرط استفاده بهینه از منابع علمی و مالی عنوان کردند.

همچنین بر ضرورت تبدیل یافته‌های علمی به راهکارهای قابل اجرا که به‌طور مستقیم در ارتقای شاخص‌های توسعه استان نقش‌آفرین باشند، تأکید کردند

این نشست با هدف شناسایی اولویت‌های پژوهشی استان و ارتقای همکاری‌های علمی میان نهادهای اجرایی و دانشگاهی تشکیل شد با تعیین سازوکارهای پیگیری مصوبات توسط کمیته‌های تخصصی و تأکید بر همکاری مستمر اعضا به پایان رسید.