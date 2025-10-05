تشکیل «کمیته علمی اربعین» در دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، در نشست مشترک مسئولان مرکز مطالعات و پژوهش‌های کربلا، دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده توسعه ابزارهای نوین دانشگاه تهران؛ مهری حمیدی، معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، بر آمادگی این دانشگاه برای توسعه تعاملات علمی و فرهنگی با مراکز دانشگاهی عراق تأکید کرد و افزود: دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشگاه تهران، از هرگونه تعامل علمی و پژوهشی در راستای اهداف مشترک دو کشور دوست و برادر ایران و عراق حمایت می‌کند.

سپس عبدالامیر القریشی، مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های کربلا، ضمن ارائه پیشنهادهایی برای تسهیل همکاری‌ها، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مشترک، تشکیل کمیته‌های علمی و استمرار نشست‌های تخصصی در ایران و عراق را خواستار شد.

وی ابراز امیدواری کرد این تعاملات، زمینه‌ساز ارتقای فکری و فرهنگی جوانان و دانشجویان مسلمان دو کشور شود.

در ادامه، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با استقبال از این پیشنهادها، تشکیل «کمیته علمی اربعین» را از برنامه‌های ارزشمند مشترک دانست و گفت: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه بستری علمی، فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند محور همکاری‌های دانشگاهی میان دو کشور باشد.

وی افزود: جوانان عراقی باید ایران را به عنوان مقصد علمی خود برگزینند و به‌عنوان سفیران علم و فرهنگ کشورشان شناخته شوند.

حمیدی همچنین با اشاره به همکاری‌های جاری مرکز روان‌شناسی و مشاوره دانشگاه با دانشگاه کوفه در حوزه‌های مختلف از جمله پژوهش درباره آسیب‌های اجتماعی، اظهار امیدواری کرد این همکاری‌ها با مرکز مطالعات کربلا نیز گسترش یابد.

در بخش دیگری از نشست، الشیخ علا المالکی معاون علمی عتبه حسینیه، با تأکید بر اهمیت انتقال دانش میان کشورهای اسلامی گفت: در حالی که قدرت‌های غربی به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی درصدد احتکار علم هستند، ایران مسیر ترویج و انتقال علم را برگزیده و ما اجازه نخواهیم داد چراغ پیشرفت علمی در جهان اسلام خاموش شود.

در پایان این نشست، طرفین بر تداوم همکاری‌ها از طریق تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی مشترک و امضای تفاهم‌نامه رسمی همکاری میان دفتر ارتباط با صنعت ایران و عراق دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده توسعه ابزارهای نوین دانشگاه تهران و مرکز مطالعات و پژوهش‌های کربلا تأکید کردند.