ایران با تلفات پیروز نیمه اول دیدار با تانزانیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آل راشد شهر دبی امارات به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید. امیرحسین حسین زاده و محمد محبی دو گل ایران را در نیمه اول به ثمر رساندند.

ترکیب تیم ملی ایران:

پیام نیازمند، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد امین حزباوی، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، محمد محبی (کارت زرد)، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی هاشم نژاد و کسری طاهری (۳۹- محمدجواد حسین نژاد)

ترکیب تیم ملی تانزانیا:

یعقوب سلیمان، پاسکال مسیندو، اسرائل موندا، باکاری موامنیه‌تو، ابراهیم عبدالله، یحیی زاید، نواتوس دیسماس، چارلز ام مومبا، فیصل سالم، پاول پتر، تربین الاریخیا

بازی با حمله بازیکنان ایران شروع شد و در دقیقه ۲ محمد محبی در موقعیت خوبی برای گلزنی قرار گرفت اما نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده لازم را ببرد.

فرصت سوزی بازیکن تانزانیا

پس از این موقعیت بازیکنان تانزانیا سوار بر بازی شدند و در دقیقه ۸ در حالی که توپ در اختیار محمدامین حزباوی بود این بازیکن توپ را به صورت بلند تا میانه‌های زمین ارسال کرد که با دفع بازیکن تانزانیا همراه شد و روی جاگیری نامناسب شجاع خلیل زاده، چارلز ام مومبا در موقعیتی تک به تک با نیازمند قرار گرفت اما ضربه او دقت کافی را نداشت و توپ با برخورد به دروازه بان تیم ملی ایران راهی کرنر شد.

گلزنی مجدد حسین زاده برای تیم ملی ایران

کسری طاهری در دقیقه ۱۴ و در نزدیکی محوطه جریمه تانزانیا صاحب توپ بود و با پاسی زیبا محمد محبی را در محوطه جریمه این تیم صاحب توپ کرد که ابراهیم عبدالله روی این بازیکن مرتکب خطا شد و داور به سود ایران اعلام پنالتی کرد که امیرحسین حسین زاده پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای آرام و زمینی بر خلاف جهت دروازه بان تانزانیا موفق شد گل اول بازی را به نام خود به ثبت برساند. حسین زاده در دیدار با روسیه هم تنها گل ایران را وارد دروازه حریف کرده بود.

محبی اختلاف را به ۲ گل رساند

بازیکنان ایران پس از به ثمر رساندن گل اول حملات خود را به سمت دروازه تانزانیا افزایش دادند و در دقیقه ۲۵ و در حالی که توپ در اختیار کسری طاهری بود او بار دیگر محمد محبی را صاحب توپ کرد و این بازیکن با نفوذ به محوطه جریمه تانزانیا اقدام به شوت زنی کرد که توپ پس از برخورد به پای مدافع این تیم کمی تغییر جهت داد و وارد دروازه شد تا حساب کار ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه نویی شود.

* بازی در دقیقه ۲۷ به دلیل کولینگ بریک (توقف برای خنک شدن) از سمت داور متوقف شد و بازیکنان دو تیم حدود دو دقیقه استراحت کردند.

مصدومیت بازیکن جوان تیم ملی فوتبال ایران

روی پاس مهدی هاشم‌نژاد در دقیقه ۳۵، کسری طاهری با یک چرخش خوب قصد داشت با پای چپ به توپ ضربه بزند، اما با دخالت مدافع تانزانیا روبه‌رو شد و نقش بر زمین شد. این بازیکن احساس درد کرد و چند دقیقه بعد تعویض شد تا محمدجواد حسین‌نژاد جای او را در ترکیب ایران بگیرد.