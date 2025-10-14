خلیل زاده: تانزانیا تیم باکیفیتی بود/ هوای شرجی روی بازی تاثیر گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل‌زاده پس از پیروزی مقابل تیم ملی فوتبال تانزانیا در دیدار تدارکاتی اظهار داشت: تیم تانزانیا از کیفیت خوبی برخوردار بود و بازی با این حریف برای ما محک مناسبی محسوب می‌شد.

وی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی محل برگزاری مسابقه افزود: هوای دبی بسیار شرجی بود و کار را برای بازیکنان سخت می‌کرد، اما در مجموع عملکرد خوبی داشتیم.

مدافع تیم ملی خاطرنشان کرد: در فیفادی بعدی امیدوارم بتوانیم دیدارهای بهتری برگزار کنیم. بازی با تیم‌هایی مانند ازبکستان یا مصر که به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرده اند، می‌تواند کمک زیادی به تیم ملی کند.

خلیل‌زاده در پایان گفت: امروز بازیکنان جوان در ترکیب تیم ملی به میدان رفتند و عملکرد قابل قبولی داشتند. امیدوارم همین روند خوب را در بازی‌های آینده نیز ادامه دهند.