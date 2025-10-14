مهاجم تیم ملی تانزانیا: کار سختی مقابل ایران نداریم!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آل راشد شهر دبی امارات رو در روی هم قرار می‌گیرند.

«سایمون موسووا» مهاجم تانزانیایی تیم فوتبال الطلبه عراق در رابطه با این دیدار اظهار داشت: می‌دانم که تیم ایران بسیار قدرتمند است، اما باور دارم بازیکنان تانزانیا می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

او ادامه داد: فوتبال تیم ملی ایران ترکیبی از قدرت و هوش است، با این حال فکر نمی‌کنم بازیکنان ما کار سختی پیش رو داشته باشند. این مسابقه می‌تواند برای ما مفید باشد.

موسووا افزود: این بازی فرصتی عالی است تا جایگاه تانزانیا در رده‌بندی فیفا بهتر شود، چون اگر بتوانیم تیمی مانند ایران را شکست دهیم، نشان می‌دهیم که تیم ضعیفی نیستیم.