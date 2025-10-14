  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

مهاجم تیم ملی تانزانیا: کار سختی مقابل ایران نداریم!

مهاجم تیم ملی تانزانیا با وجود اینکه معتقد است هم تیمی هایش در دیدار مقابل ایران کار دشواری پیش رو ندارند، گفت: این مسابقه می‌تواند به ارتقای جایگاه تیم در رده‌بندی فیفا کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آل راشد شهر دبی امارات رو در روی هم قرار می‌گیرند.

«سایمون موسووا» مهاجم تانزانیایی تیم فوتبال الطلبه عراق در رابطه با این دیدار اظهار داشت: می‌دانم که تیم ایران بسیار قدرتمند است، اما باور دارم بازیکنان تانزانیا می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

او ادامه داد: فوتبال تیم ملی ایران ترکیبی از قدرت و هوش است، با این حال فکر نمی‌کنم بازیکنان ما کار سختی پیش رو داشته باشند. این مسابقه می‌تواند برای ما مفید باشد.

موسووا افزود: این بازی فرصتی عالی است تا جایگاه تانزانیا در رده‌بندی فیفا بهتر شود، چون اگر بتوانیم تیمی مانند ایران را شکست دهیم، نشان می‌دهیم که تیم ضعیفی نیستیم.

بهنام روان پاک

