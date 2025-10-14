قلعه نویی: تانزانیا از هیچ تیمی بیش از ۲ گل دریافت نکرده است!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پس از دیدار با تیم ملی تانزانیا اظهار داشت: ابتدا باید از مسئولان باشگاه شباب الاهلی بابت میزبانی و خبرنگارانی که با ما همراه بودند بابت انعکاس اخبار تیم ملی تشکر کنم. تانزانیا تیم خوب و با برنامهای بود و طبق بررسی که کردیم در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در منطقه آفریقا از هیچ تیمی بیش از ۲ گل دریافت نکرده است.
او ادامه داد: تیم ما از روسیه و شرایط آب و هوایی خاص آن کشور راهی امارات شد و با وجود این تغییرات، کسب پیروزی در این مسابقه ارزشمند بود. البته در جریان بازی اشتباهاتی داشتیم که باید با تماشای دوباره فیلم مسابقه آنها را بررسی و اصلاح کنیم.
سرمربی تیم ملی افزود: باید به تدریج به ترکیب نهایی تیم برسیم. البته این موضوع زمانی محقق میشود که همه بازیکنان مصدوم به تیم بازگردند. در فیفادی بعدی هدف ما دیگر تست بازیکنان جدید نیست و قصد داریم با همان ۲۴ یا ۲۵ بازیکنی که مدنظر داریم کار را ادامه دهیم.
قلعهنویی تصریح کرد: تیم تانزانیا از نظر ساختار دفاعی بسیار منسجم بود. در دقایق ابتدایی بازی یکی، دو اشتباه داشتیم که خوشبختانه پیام نیازمند با واکنش خوب خود مانع از گلزنی حریف شد، اما در ادامه توانستیم کنترل مسابقه را در اختیار بگیریم.
قلعهنویی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: یکی از ایراداتی که در بین فوتبالیستهای ایرانی مشاهده میشود این است که وقتی خیلی زود به دو گل میرسند، انگیزه و تمرکز لازم را از دست میدهند. در نیمه دوم هم با توجه به اینکه شش تعویض انجام دادیم، طبیعی بود نظم تیمی تا حدی به هم بخورد.
وی ضمن قدردانی از بازیکنان تیم ملی خاطرنشان کرد: با وجود فشار ناشی از پرواز طولانی و شرایط آب و هوایی شرجی امارات، بازیکنانم عملکرد خوبی داشتند و از تلاش آنها رضایت دارم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: همانطور که حشمت مهاجرانی گفت، در بازیهای تدارکاتی نتیجه اهمیت چندانی ندارد و هدف اصلی، یافتن ترکیب اصلی و شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم است. در ایران متأسفانه نگاه متفاوتی به بازیهای دوستانه وجود دارد. برای مثال، تیمی مانند کره جنوبی ممکن است پنج گل دریافت کند اما هیچ فشاری از سوی رسانهها و افکار عمومی متوجه آنها نمیشود.
وی افزود: در این اردوها با مشکلاتی نیز روبهرو بودیم؛ حدود ۴۰ درصد از بازیکنانمان به دلیل مصدومیت در دسترس نبودند که این مسئله برای ما بدشانسی بزرگی بود. اگر انتخاب بازیهای تدارکاتی به عهده ما بود، شاید گزینههای دیگری را انتخاب میکردیم، هرچند دیدار با روسیه تجربههای ارزشمندی برای تیم ملی داشت. ما ابتدا به روسیه با شرایط آبوهوایی متفاوت سفر کردیم و سپس به امارات آمدیم که این تغییر شرایط فیزیکی بازیکنان را تحت تأثیر قرار داد.
قلعهنویی در پاسخ به این سؤال که آیا بازیکنان پس از صعود به جام جهانی توانستهاند کیفیت خود را حفظ کنند یا خیر، گفت: صادقانه بگویم، خیر. آنطور که انتظار داشتیم، این اتفاق نیفتاده است. متأسفانه مصدومان زیادی داشتیم که باعث شد از نظر کیفی افت کنیم. البته خوشحالیم که مصدومیتها در تیم ملی رخ نداد، چون در غیر این صورت آسیب آن به ما برمیگشت.
وی ادامه داد: از عملکرد برخی بازیکنان، بهویژه لژیونرهای شاغل در امارات و بازیکنان لیگ داخلی رضایت کامل ندارم. در بازیهای مقدماتی نمایش بهتری داشتیم، چون بازیکنانی مانند سردار آزمون و مهدی قایدی نقش پررنگی در کیفیت تیم داشتند. امیدوارم از فیفادی بعدی این بازیکنان در اختیارمان باشند تا بتوانیم ترکیب اصلی و ایدهآل تیم ملی را پیدا کنیم.
قلعهنویی درباره اُفت عملکرد برخی از بازیکنان تیم ملی گفت: ما بازیکنانی داشتیم مانند سیدجلال حسینی که از سال ۲۰۰۷ و دیدار با ازبکستان تا دوازده سال پس از آن، در سطح ملی حضور مداوم داشت. بازیکنی که در سطح تیم ملی بازی میکند و حداقل دستمزدی در حدود ۶ تا هفتصد هزار دلار دارد، باید طرز فکر و نگرش حرفهایتری داشته باشد. در سالهایی که پول چندانی در فوتبال ایران نبود، بازیکنان با تعصب و تلاش بازی میکردند، اما امروز با وجود افزایش درآمدها، متأسفانه همان روحیه و حرفهایگری در برخی دیده نمیشود.
وی افزود: انتظار داشتم پس از صعود به جام جهانی شرایط تیم بهتر شود، اما مصدومیتهای متعدد باعث شد از روند ایدهآل خود فاصله بگیریم. از طرفی افت سطح کیفی بعضی از بازیکنان هم به ما آسیب زد. متأسفانه برخی از مهرههای جانشین هم نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و به احتمال زیاد در اردوهای آینده کنار ما نخواهند بود. با این حال، بازیکنانی مانند امیرحسین حسینزاده در همین دیدارها کیفیت بالای خود را نشان دادند و نشان دادند که میتوان روی آنها حساب کرد.
قلعهنویی در ادامه با اشاره به وضعیت زمینها و شرایط میزبانی تیمهای باشگاهی گفت: لازم میدانم از همکارانم دفاع کنم، چون بخشی از آسیبدیدگیها و مشکلات بازیکنان به کیفیت پایین زمینهای مسابقه مربوط میشود. تیمهای استقلال و پرسپولیس از نظر زمین تمرین و ورزشگاه در شرایط ایدهآلی نیستند، در حالی که ورزشگاه آزادی باید خانه اصلی آنها باشد. ما هم نزدیک به یک سال است که در داخل کشور میزبان نبودهایم، و این موضوع کار را برای هر مربی دشوار میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی ورزشگاه آزادی آماده شود و دو تیم بزرگ پایتخت بتوانند بازیهای خود را در آن برگزار کنند، نه تنها به سود فوتبال باشگاهی خواهد بود، بلکه به تیم ملی هم کمک زیادی میکند. متأسفانه گاهی برخی افراد بدون آگاهی کافی اظهارنظر میکنند، در حالی که شرایط فعلی تیم ملی پیچیده و حساس است و باید با واقعبینی درباره آن صحبت کرد.
