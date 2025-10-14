حسین زاده: تیم ملی جای پیشرفت دارد/ از اعتماد کادرفنی ممنونم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسینزاده در نشست خبری پس از دیدار با تیم ملی فوتبال تانزانیا اظهار داشت: خدا را شکر میکنم که توانستیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. به نظر من تیم تانزانیا تیم باکیفیتی بود که در حملات بسیار خوب عمل میکرد، بازیکنانشان یکدیگر را بهخوبی پیدا میکردند و در بخشهایی از بازی ما را تحت فشار قرار دادند.
وی افزود: بازی خوبی بود و قبل از هر چیز باید از اعضای کادر فنی تشکر کنم که به من اعتماد کردند، چه در صحنه پنالتی و چه در دو بازیای که برای تیم ملی به میدان رفتم. امیدوارم بتوانم روزبهروز عملکرد بهتری داشته باشم.
حسینزاده در ادامه گفت: تیم ما هنوز جای پیشرفت زیادی دارد و باید بهتر از این عمل کند. بسیاری از بازیکنان از جمله خود من اشتباهاتی داریم، اما تغییرات زیاد ترکیب تیم و غیبت برخی بازیکنان مصدوم باعث شده هماهنگی کامل به دست نیاید.
مهاجم تیم ملی تأکید کرد: تیم ما پتانسیل بسیار بالایی دارد و مطمئن باشید در اردوها و بازیهای بعدی نمایش بهتری از تیم ملی ایران خواهید دید.
