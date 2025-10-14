  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

تمرین سبک ملی‌پوشان ایران صبح بازی با تانزانیا

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز سه شنبه برای دیدار با تانزانیا تمرین سبکی را انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدذراسیون فوتبال،، بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، صبح امروز ملی پوشان فوتبال ایران با حضور در سالن ورزشی هتل محل اقامت خود تمرین کششی و سبکی برگزار کردند.

پس از این تمرین، بازیکنان تیم ملی در جلسه فنی امیر قلعه‌نویی شرکت خواهد کرد تا آخرین مرحله آماده‌سازی تیم ملی پیش از دیدار برابر تانزانیا نیز صورت پذیرد.

تیم ملی فوتبال ایران امشب از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه شباب الاهلی به مصاف تیم ملی تانزانیا می‌رود.

کد خبر 6621953

