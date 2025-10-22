علی پور: اولین پل تلفریک دو کابلی در خراسان رضوی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر علی پور صبح چهارشنبه در نشستی در محل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به ضرورت اندازه‌گیری حجم آب عبوری در رودخانه‌ها به ویژه در زمان سیلاب در محل ایستگاه‌های هیدرومتری و در راستای عمل به نظام‌نامه سیلاب ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو، احداث پل‌های تلفریک بر روی رودخانه‌های استان ضروری است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: در مواقع سیلابی، اندازه‌گیری دبی و برداشت نمونه رسوب از داخل رودخانه برای کارشناس میسر نیست و خطرات جانی در پی دارد؛ بنابراین وجود این پل‌ها زمینه برداشت داده با افزایش ایمنی را فراهم می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر یکی از بهترین روش‌های پیاده‌سازی پل تلفریک، ساخت پل‌های دو کابلی است که نسبت به تک کابلی که قبلاً مرسوم بود از ایمنی و دوام بیشتری برخوردار است.

علی پور گفت: نمونه موفق این پل قبلاً در یکی از ایستگاه‌های هیدرومتری اجرا شده و بر این اساس در سال اخیر ساخت ۱۰ پل تلفریک جدید در محل ایستگاه‌های هیدرومتری در دستور کار دفتر مطالعات پایه منابع آب در خراسان رضوی قرار گرفته که در کشور چه از نظر تعداد و چه از نظر نحوه اجرا، کم نظیر است.

همچنین سحر خزاعی، رئیس گروه آب‌های سطحی نیز اظهار کرد: در حال حاضر عملیات عمرانی ۹ مورد از پل‌ها به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.

رئیس گروه آب‌های سطحی افزود: به منظور اعلام آغاز بهره برداری از این پل‌ها، ایستگاه هیدرومتری فریزی واقع در محدوده مطالعاتی مشهد به‌عنوان ایستگاه نمونه انتخاب شد و این اقدام با حضور مدیر، روسای گروه‌ها و تعدادی از کارشناسان دفتر مطالعات پایه منابع آب، در روز ۲۸ مهر ماه سال جاری برگزار شد.

وی گفت: هم زمان با اولین بهره برداری از پل، برنامه ریزی برای آموزش تخصصی و عملی نحوه اندازه گیری جریان آب در رودخانه از روی پل نیز، برای کارشناسان صحرایی برگزار شد.