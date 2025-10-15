سیدعلی میرقاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین مرحله فراخوان جدید پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز میشود و متقاضیان میتوانند با ورود به سامانه اینترنتی اطلاعات خود را بهروز و مرحله نخست ثبتنام را با پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه اولیه انجام دهند.
وی افزود: مرحله بعدی ثبتنام از روز چهارشنبه ۲۳ مهر برای دارندگان فیش ۳۰ آبان ۱۳۸۶ آغاز میشود و این گروه میتوانند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبتنام نهایی اقدام کنند.
میرقاسمپور ادامه داد: مرحله سوم نیز از روز شنبه ۲۶ مهر برای دارندگان فیش تا ۳۰ آذر ۱۳۸۶ فعال خواهد شد. پس از آن، برنامه زمانبندی مرحلهای برای سایر دارندگان فیش، بر اساس تصمیم سازمان حج و زیارت کشور اعلام خواهد شد.
مدیر حج و زیارت گلستان تأکید کرد: این استان در روند ثبتنام پیشگام است و اطلاعرسانی مرحلهای برای متقاضیان ادامه خواهد داشت.
