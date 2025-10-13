فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگرچه نام مکانیسم ماشه ممکن است ترس و نگرانیهایی را در ذهن ایجاد کند، اما باید بدانیم که این موضوع بیشتر به مسائل هستهای و موشکی مربوط میشود و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور ندارد. در واقع این تصمیمات محدود به جنبههای سیاسی و نظامی هستند.
وی تصریح کرد: مکانیسم ماشه در حوزههای تجاری و اقتصادی، به ویژه در صادرات نفت و سایر منابع درآمدی کشور، نمیتواند تغییرات بزرگی به وجود آورد. در واقع، اقتصاد ایران امروز در مقایسه با گذشته، از ساختارهای مقاومتری برخوردار است که اجازه نمیدهد تهدیدهای اینچنینی آن را متوقف کنند.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: یکی از دلایل اصلی این مقاومت، پیشبینی و مدیریت سالها تجربه در برابر تحریمهاست. تحریمهای ثانویه آمریکا که سالهاست بر تجارت ایران تأثیر گذاشته، دیگر برای فعالان اقتصادی کشور یک تهدید جدید نیستند. آنها سالهاست که این تحریمها را در محاسبات خود لحاظ کرده و به آنها پاسخ دادهاند. این تجربه نشان میدهد که تغییرات جدی در این حوزه رخ نخواهد داد و اقتصاد ایران از آمادگی کامل برای مقابله با این چالشها برخوردار است.
قاسمعلی خاطرنشان کرد: در زمینه صادرات نفت، ایران همچنان راههای پایدار و مؤثری برای فروش پیدا کرده است. در طول سالهای اخیر، ایران با تغییر مسیرهای صادراتی، ایجاد مقاصد جدید و تنوع در روشهای تسویه، توانسته جریان صادرات نفت خود را حفظ کند. حتی در دورههای پرتنش و فشارهای سیاسی، ایران موفق شده که منابع درآمدی خود را همچنان فعال نگه دارد که تمام اینها نشان میدهد مکانیسم ماشه نمیتواند بر جریانهای اصلی درآمدی کشور تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: ایران با ورود به گروههای تجاری مهمی همچون شانگهای و بریکس و اتحادیه اوراسیا، توانسته است بسترهای جدیدی برای تجارت فراهم کند. این همکاریها باعث استفاده از ارزهای توافقی و تقویت زیرساختهای پرداخت مشترک شده است که نه تنها فرصتهای جدیدی را برای تجارت ایران فراهم میآورد، بلکه امکان دور زدن تحریمها و کاهش وابستگی به سیستمهای مالی جهانی را نیز هموار کرده است. در نتیجه، ایران بهواسطه این روابط جدید، در برابر هرگونه تهدید خارجی و اقتصادی مقاومتر از گذشته خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: تجربیات ایران در مدیریت بحرانهای اقتصادی در سالهای اخیر گواه این است که کشورمان توانایی مقابله با چالشهای بزرگ را دارد؛ از بحرانهای ارزی گرفته تا نوسانات شدید بازار، ایران توانسته با استفاده از ابزارهای اقتصادی مؤثر و مدیریت هوشمند، شرایط را کنترل کرده و به سمت ثبات حرکت کند. در چنین شرایطی، تأثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد محدود خواهد بود و ایران همچنان به مسیر رشد و پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
