به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی از تداوم پایداری نسبی جو طی روزهای آینده در استان مرکزی خبر داد و گفت: در مناطق مستعد، احتمال تجمع ذرات معلق و وقوع پدیده غبار محلی وجود دارد.

وی افزود: بر اساس این گزارش، وضعیت هوای استان مرکزی عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر، گاهی با وزش باد همراه خواهد بود و به دلیل سکون نسبی جو، در مناطق مستعد احتمال تجمع ذرات معلق و بروز پدیده غبار محلی دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: طبق خروجی فعلی مدل‌ها، طی حداقل ۱۰ روز آینده هیچ سامانه بارشی مؤثری وارد استان نخواهد شد، بنابراین شرایط جوی پایدار ادامه خواهد داشت.

مرادی بیان کرد: از نظر دمایی نیز طی پنج روز آینده نوسان محسوسی در سطح استان مشاهده نخواهد شد و روند دمایی مطابق با الگوی فصلی ادامه خواهد داشت.