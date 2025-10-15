  1. استانها
مرادی:سامانه بارشی طی ۱۰ روز آینده وارد استان مرکزی نمی‌شود

اراک- کارشناس هواشناسی استان مرکزی‌ گفت: طبق خروجی فعلی مدل‌ها، طی حداقل ۱۰ روز آینده هیچ سامانه بارشی مؤثری وارد استان نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی از تداوم پایداری نسبی جو طی روزهای آینده در استان مرکزی خبر داد و گفت: در مناطق مستعد، احتمال تجمع ذرات معلق و وقوع پدیده غبار محلی وجود دارد.

وی افزود: بر اساس این گزارش، وضعیت هوای استان مرکزی عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر، گاهی با وزش باد همراه خواهد بود و به دلیل سکون نسبی جو، در مناطق مستعد احتمال تجمع ذرات معلق و بروز پدیده غبار محلی دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: طبق خروجی فعلی مدل‌ها، طی حداقل ۱۰ روز آینده هیچ سامانه بارشی مؤثری وارد استان نخواهد شد، بنابراین شرایط جوی پایدار ادامه خواهد داشت.

مرادی بیان کرد: از نظر دمایی نیز طی پنج روز آینده نوسان محسوسی در سطح استان مشاهده نخواهد شد و روند دمایی مطابق با الگوی فصلی ادامه خواهد داشت.

