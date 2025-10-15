https://mehrnews.com/x39jMx ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷ کد خبر 6623796 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷ بسته خبری بیست و سوم مهرماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری بیست و سوم مهرماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 22 MB کد خبر 6623796 کپی شد مطالب مرتبط مشارکت بیسابقه مردم در مبارزه با فساد؛ ۲۲۲۵ گزارش در مرکزی ثبت شد جریمه ۳ میلیارد ریالی برای متخلفان استاندارد در مرکزی اعمال شد مرادی:سامانه بارشی طی ۱۰ روز آینده وارد استان مرکزی نمیشود برچسبها بسته خبری استان مرکزی هشدار هواشناسی نظارت و بازرسی
نظر شما