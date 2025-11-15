به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار زرد اعلام کرد که یک سامانه بارشی از نوار غربی کشور از اواخر وقت امروز وارد می‌شود و طی سه روز آغازین هفته آینده نواحی غرب، شمال‌غرب و دامنه‌های زاگرس و البرز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این سامانه با شدت کمتر به استان مرکزی نیز رسیده و از امروز شنبه تا دوشنبه موجب وقوع برخی بارش‌ها (عمدتاً باران) به‌ویژه در ساعات روز شنبه در مناطقی از این استان می‌شود.

امروز شنبه احتمال بارش یا رگبار باران و وزش باد وجود دارد و در برخی نقاط وزش باد لحظه‌ای شدید محتمل است. هرچند بارش‌ها چشمگیر نخواهند بود، اما با توجه به اولین بارش پاییزی، خطر لغزندگی معابر و جاده‌ها و خسارت به محصولات کشاورزی باقیمانده وجود دارد.

در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید، بارش‌های پراکنده در نوار غربی و شمالی و کاهش محسوس دما در استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.