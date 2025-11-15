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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۶

سامانه بارشی در راه مرکزی ؛ پاییز با باد و لغزندگی آغاز می‌شود

سامانه بارشی در راه مرکزی ؛ پاییز با باد و لغزندگی آغاز می‌شود

اراک- بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی نخستین سامانه بارشی، امروز وارد مرکزی می‌شود و هرچند بارش‌ها چشمگیر نیستند، اما احتمال وزش باد شدید، لغزندگی معابر و خسارت به بخش کشاورزی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار زرد اعلام کرد که یک سامانه بارشی از نوار غربی کشور از اواخر وقت امروز وارد می‌شود و طی سه روز آغازین هفته آینده نواحی غرب، شمال‌غرب و دامنه‌های زاگرس و البرز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این سامانه با شدت کمتر به استان مرکزی نیز رسیده و از امروز شنبه تا دوشنبه موجب وقوع برخی بارش‌ها (عمدتاً باران) به‌ویژه در ساعات روز شنبه در مناطقی از این استان می‌شود.

امروز شنبه احتمال بارش یا رگبار باران و وزش باد وجود دارد و در برخی نقاط وزش باد لحظه‌ای شدید محتمل است. هرچند بارش‌ها چشمگیر نخواهند بود، اما با توجه به اولین بارش پاییزی، خطر لغزندگی معابر و جاده‌ها و خسارت به محصولات کشاورزی باقیمانده وجود دارد.

در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید، بارش‌های پراکنده در نوار غربی و شمالی و کاهش محسوس دما در استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6656108

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
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      پاسخ
      بهتره عنوان خبر را عوض کنین وبزارین پس بینی هواشناسی

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