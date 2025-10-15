به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید زکریایی شامگاه سه شنبه در نشست منابع طبیعی مازندران-ساری، بر اهمیت هوشمندسازی عملیات‌های حفاظتی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

ذکریایی با بیان اینکه استان مازندران نقش ویژه‌ای در پوشش جنگلی شمال کشور دارد، گفت: توجه به فناوری‌های نوین، پایش دقیق و واکنش سریع، از عناصر کلیدی در ارتقا عملکرد یگان حفاظت به شمار می‌رود.

علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری نیز با قدردانی از تلاش‌های یگان حفاظت در مهار تخلفات منابع طبیعی گفت: اداره کل آماده است تا با تأمین تجهیزات، تقویت نیروی انسانی و رفع موانع موجود، از برنامه‌های یگان به‌طور کامل حمایت کند.

وی ادامه داد: ایجاد گشت‌های مشترک، تقویت هماهنگی میدانی و برگزاری نشست‌های منظم می‌تواند نقش مهمی در ارتقای حفاظت از عرصه‌های جنگلی ایفا کند.

همچنین ضمن بررسی چالش‌های موجود، بر لزوم به‌روزرسانی تجهیزات مراقبتی، بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی و ارتقای سطح آموزش نیروهای حفاظتی تأکید شد.