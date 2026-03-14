جنگلداری نوین در ۱۰ حوزه منابع طبیعی مازندران تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه جمعه در حاشیه مراسم پویش ملی «سرو ایران» و نشست افطاری با جنگل‌بانان در ساری اظهار کرد: برای اجرای رویکردهای جدید در مدیریت جنگل‌ها، مطالعات علمی و کارشناسی در ۱۰ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–ساری انجام شده است.

وی افزود: نتایج این مطالعات در قالب طرح‌های جنگلداری نوین و مدیریت پایدار جنگل‌ها تدوین و برای بررسی و اعلام نظر به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارسال شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–ساری با تأکید بر اینکه جنگل یک اکوسیستم زنده است، تصریح کرد: هرگونه مداخله در جنگل باید با نگاه علمی، کارشناسی و بر اساس اصول مدیریتی انجام شود تا حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از این سرمایه ارزشمند طبیعی محقق شود.

باقری جامخانه ادامه داد: در صورت تأیید و تصویب این طرح‌ها در سطح ملی، آمادگی لازم برای آغاز اجرای عملیاتی جنگلداری نوین در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه در استان وجود دارد.

وی همچنین به اقدامات حفاظتی انجام شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت و نظارت میدانی، میزان قاچاق چوب در استان به شکل قابل توجهی کاهش یافته و روند صیانت از جنگل‌ها تقویت شده است.