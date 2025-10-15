محمدی: پنج مسئله اصلی فرهنگی با ۸۰ زیرمحور در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی صبح چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان جویبار از طراحی و اجرای ساختاری نوین در عرصه فرهنگ استان خبر داد و گفت: شورای فرهنگ عمومی نباید صرفاً به برنامهریزی مناسبتها محدود شود، بلکه باید بهدنبال بررسی و حل ریشهای چالشهای فرهنگی باشد.
وی اشاره به سند فرهنگی استان اظهار داشت: پنج مسئله اصلی فرهنگی بههمراه ۸۰ زیرمحور تخصصی در قالب کارگروههایی در سطح استان و شهرستانها تعریف شده که بهطور منسجم پیگیری میشود.
وی با اشاره به اینکه تمرکز شورا باید از حالت مناسبتمحور خارج شده و به سمت مطالعات و تصمیمگیریهای کارشناسی حرکت کند، افزود: استان مازندران با تکیه بر هویت دینی و تاریخی خود، ظرفیت بزرگی در حوزه فرهنگ دارد که نیازمند برنامهریزی دقیق، بهویژه در تعامل با نسل جوان است.
محمدی همچنین با اشاره به نقش کتاب در گسترش فرهنگ عمومی گفت: کتاب «غلاف آهنین» اثر حجتالاسلام زراعتی جویباری، نمونهای موفق در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تمامی کتابفروشیهای استان عرضه خواهد شد. این اثر قرار است همزمان با هفته کتاب بهصورت رسمی رونمایی شود.
مدیرکل فرهنگ مازندران درباره هفته مازندران که از ۱۴ آبان آغاز میشود نیز توضیح داد: این هفته فرصتی برای تقویت هویت بومی و معرفی مازندران بهعنوان خاستگاه نخستین حکومت شیعی در ایران است. صیانت از زبان، آئینها و میراث فرهنگی این منطقه، مسئولیتی همگانی است.
در پایان این نشست، احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان جویبار از سوی امام جمعه به اعضا اهدا شد.
نظر شما