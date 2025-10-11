محمدی: سریال علویان یا مرعشیان برای مازندران ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به جایگاه کم‌نظیر مازندران در تاریخ تشیع، بر لزوم توجه جدی رسانه ملی به تولید آثار فاخر در زمینه هویت تاریخی و مذهبی استان تأکید کرد و خواستار ساخت سریالی در شأن حکومت‌های علویان و مرعشیان شد.

وی با اشاره به برگزاری قریب‌الوقوع همایش ملی مصطفی‌خان صوتی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، این همایش را فرصتی مهم برای بازخوانی نقش چهره‌های مؤثر در فرهنگ علوی مازندران دانست و از دستگاه‌های فرهنگی خواست حمایت و همراهی لازم را در این مسیر داشته باشند. محمدی در ادامه با اشاره به ابلاغ سند فرهنگی استان مازندران به عنوان سند بالادستی فعالیت‌های فرهنگی، خواستار فعال شدن کارگروه‌های تخصصی و بررسی جدی پنج مسئله کلان و ۸۰ مسئله ریز فرهنگی استان شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بخش مهمی از سخنان خود را به هفته مازندران اختصاص داد. او با اشاره به اینکه ۱۴ آبان، سالروز نخستین خطبه حکومت علویان توسط حسن بن زید علوی در سال ۲۵۰ هجری قمری در طبرستان (مازندران امروز) است، گفت: مازندران خاستگاه اولین حکومت شیعی در ایران اسلامی است و پس از آن نیز حکومت تشیع دوازده امامی توسط مرعشیان در قرن هشتم هجری در این استان شکل گرفت. این یک سند افتخار است که باید به آن توجه ویژه شود.

محمدی ادامه داد: برای گیلان سریال میرزا کوچک‌خان ساخته شد، برای خراسان سریال سربداران و برای جنوب کشور سریال رئیس‌علی اما با وجود این پیشینه کهن و افتخارآمیز، جای سریالی درباره علویان یا قیام مرعشیان در تاریخ رسانه‌ای کشور خالی است.

وی با تأکید بر نقش فرهنگ‌ساز رسانه ملی، خواستار تولید یک ویژه‌برنامه تلویزیونی برای هفته مازندران شد و افزود: از صداوسیمای مرکز مازندران انتظار می‌رود در این هفته، برنامه‌ای فاخر با محوریت حکومت علویان در استان تهیه و پخش شود. همچنین از آموزش و پرورش، ائمه جمعه، فرمانداری‌ها و دیگر نهادهای فرهنگی انتظار می‌رود برای این هفته برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

محمدی با اشاره به تقارن هفته مازندران با ایام فاطمیه، بر لزوم طراحی برنامه‌هایی متناسب با فرهنگ بومی و مذهبی استان تأکید کرد و گفت: فرصتی فراهم آمده تا تاریخ غنی، هویت مذهبی و میراث فرهنگی مازندران به نسل جدید معرفی شود. نباید این فرصت مغفول بماند.

وی در پایان گفت: جمعیت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری مازندران و میلیون‌ها گردشگری که سالانه به این استان می‌آیند، شایسته روایت‌های عمیق‌تر از تاریخ هویتی و دینی این سرزمین هستند