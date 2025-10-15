داود آقادوست به مناسبت روز جهانی بینایی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت مراقبت از چشمها و پیشگیری از مشکلات بینایی تأکید کرد و اظهار کرد: تقریباً ۳۰ تا ۳۵ درصد از اطلاعاتی که به مغز وارد میشود از طریق چشمها و حس بینایی است.
وی با اشاره به اینکه چشمها نقش حیاتی در درک جهان پیرامون ایفا میکنند، ابراز کرد: مراقبت از چشمها نه تنها ضروری است، بلکه میتواند مانع از بروز بسیاری از بیماریها و مشکلات چشمی در زندگی افراد شود.
متخصص چشم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: پیشگیری و درمان به موقع بیماریهای چشم راهی برای زندگی بهتر است.
وی به مشکلات بینایی اشاره کرد و گفت: اگر یک دقیقه چشمهای خود را ببندیم و به زندگی افرادی که کمبینایی یا نابینایی دارند فکر کنیم، متوجه خواهیم شد که این افراد چه چالشهای بزرگی را در زندگی روزمره خود تجربه میکنند. میلیونها نفر در سراسر جهان به مشکلات بینایی دچارند که بسیاری از این مشکلات قابل پیشگیری یا درمان هستند.
آقادوست در خصوص امکانات موجود در ایران افزود: خوشبختانه در کشور زیرساختهای مناسبی برای پیشگیری از مشکلات بینایی و انجام معاینات دورهای در تمامی گروههای سنی وجود دارد. از معاینه نوزادان و کودکان زیر پنج سال تا افراد میانسال و کسانی که مبتلا به بیماریهای زمینهای مانند دیابت و فشار خون هستند، همگی میتوانند از خدمات پیشگیرانه بهرهمند شوند.
وی گفت: این بیمارستان با ارائه خدمات چشمپزشکی در تمامی زمینهها از جمله معاینات دورهای، درمان آب مروارید، اصلاح عیوب انکساری و درمان بیماریهای چشمی دیگر، تمامی خدمات خود را با تعرفه دولتی و با بالاترین استانداردهای درمانی ارائه میدهد.
نظر شما