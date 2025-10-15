سرپرست بهزیستی بوشهر: ۳۴۰۰ فرد دارای اختلال بینایی تحت حمایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز جهانی نابینایان اظهار کرد: در حال حاضر سه هزار و ۴۲۳ نفر فرد دارای اختلال بینایی تحت پوشش خدمات بهزیستی استان بوشهر هستند و خدمات متنوعی در حوزه‌های تحصیلی، توانبخشی، ورزشی و معیشتی به آنان ارائه می‌شود.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان بوشهر، بر نقش حیاتی تکنولوژی‌های جدید در توانمندسازی و افزایش استقلال این قشر از جامعه تأکید کرد و گفت: سیاست اصلی بهزیستی، حرکت در مسیر شعار جهانی امسال است و دسترسی به فناوری‌های نوین تنها یک شعار نیست، بلکه کلید باز کردن درب‌های بسته به روی فرصت‌های آموزشی، شغلی و اجتماعی برای عزیزان روشندل خواهد بود.

وی با ارائه آماری از خدمات ارائه شده به این گروه از جامعه هدف بهزیستی، به تشریح اقدامات استان پرداخت و گفت: هدف ما تضمین فرصت‌های برابر در تمامی مراحل زندگی برای نابینایان است که در این میان در حوزه تحصیل، بهزیستی استان توانسته است شهریه ۴۲ نفر دانشجوی نابینا را تأمین کند و نیز جهت ۲۶۸ نفر دانش‌آموز تحت پوشش برنامه‌های حمایتی آموزشی مناسبی در مسیر ارتقا همه جانبه یادگیری آنان تدوین و برنامه ریزی کرده است.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر تصریح کرد: در راستای حمایت‌های توانبخشی، انواع وسایل مورد نیاز نابینایان از جمله عصای سفید، ساعت گویا، شطرنج ویژه نابینایان، ماشین تایپ بریل (پرکینز)، ضبط‌صوت، کاغذ بریل و سایر تجهیزات، تهیه و در مجموع در اختیار ۱۲۶ نفر از جامعه هدف قرار گرفته است.

مهرناز اسکندری در ادامه به اقدامات اداره کل در حوزه تأمین معیشت و مسکن جامعه نابینایان و کم‌بینایان اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما، ایجاد استقلال اقتصادی برای مددجویان است. در بحث اشتغال، ۲۴۰ فرصت شغلی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت برای مددجویان در نظر گرفته شده است که تعداد ۲۰ نفر از مددجویان کم‌بینا و نابینای موفق به دریافت تسهیلات اشتغالزایی شدند از این تسهیلات اشتغال‌زایی کم‌بهره استفاده کنند.

وی همچنین در خصوص حمایت‌های مسکن، اظهار کرد: در راستای کاهش دغدغه‌های سکونتی این عزیزان، به تعداد ۱۸ نفر در قالب ودیعه مسکن، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شده است.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به برنامه‌های پیشگیری از معلولیت اشاره کرد و گفت: با هدف حفظ و ارتقا سلامت بینایی کودکان و پیشگیری از شیوع نابینایی و کم‌بینایی، بهزیستی استان اقدام به غربالگری بینایی کودکان در گروه سنی ۳ تا ۶ سال کرده است که در این برنامه، تعداد ۱۹ هزار و ۳۷ نفر از کودکان مورد غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد، ۶۷۰ نفر آمبلیوبی بوده برای بررسی‌های تخصصی‌تر و دریافت خدمات درمانی به پزشک متخصص اپتومتریست ارجاع داده شده‌اند.

سرپرست بهزیستی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های بخش‌های مختلف در راستای خدمت‌رسانی به نابینایان، بر تداوم و توسعه خدمات به‌ویژه در حوزه دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های یاری‌رسان تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بستر لازم را برای زندگی مستقل و مؤثر و تسهیل در دسترسی این عزیزان به فضاهای عمومی و نهادهای خدمت‌رسان در استان بیش از پیش فراهم کنیم.