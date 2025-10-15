به گزارش خبرگزاری مهر، سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور در پیامی فرارسیدن روز جهانی عصای سفید را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«لیس الأغمی من یغمی بصره، ولکن الأعْمی من تعمی بصیرته»

(نابینا آن نیست که چشمش نابیناست بلکه نابینا کسی است که بصیرت و بینش او کور باشد)

رسول الله (صلی الله علیه وآله)

فرارسیدن بیست و سوم مهرماه که در تقویم جهانی به نام روز عصای سفید مزین گشته است، فرصتی مغتنم برای تکریم و تجلیل از همت والا، اراده پولادین و توانمندی‌های بی‌بدیل دانش‌آموزان و شهروندان عزیز نابینا و کم‌بینای کشورمان است. این روز، نمادی است از استقلال، حرکت و پویایی؛ روزی که به ما یادآوری می‌کند که «عصای سفید» نه نشانگر یک محدودیت، بلکه پرچمی از جنس آگاهی، هویت و استقامت است که در دستان توانمند این عزیزان به اهتزاز درآمده و مسیر پیشرفت و تعالی را برایشان هموار می‌سازد.

در فرهنگ غنی ایرانی -اسلامی ما، ارزش انسان‌ها هرگز به محدودیت‌های جسمانی گره نخورده، بلکه گوهر وجودی هر فرد در بصیرت، دانش، ایمان و اراده او برای ساختن فردایی بهتر تعریف می‌شود. دانش‌آموزان با آسیب بینایی ما، مصادیق بارز این حقیقت اند. آنان با تکیه بر هوش سرشار، استعدادهای درخشان و حواس خود ثابت کرده‌اند که محدودیت جسمانی نمی‌تواند سدی در برابر اقیانوس بی‌کران توانایی‌های انسانی باشد. این عزیزان با گام‌های استوار خود در عرصه‌های علم، فرهنگ، هنر، ورزش و فناوری، نه تنها برای خود که برای تمام جامعه افتخار آفرینی می‌کنند و الهام‌بخش همگان هستند.

سازمان آموزش و پرورش استثنایی، به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت دانش آموزان روشن ضمیر، تحقق «عدالت آموزشی» را در فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای شکوفایی حداکثری استعدادهای ایشان می‌داند. در این راستا راهبردهای کلان این سازمان بر مجموعه‌ای از اقدامات یکپارچه استوار است که از مناسب سازی و دسترس‌پذیر نمودن فضاها، محتوا و فناوری‌های آموزشی آغاز می‌شود و با توانمندسازی تخصصی معلمان برای ارتقای کیفیت تدریس ادامه می‌یابد. این تلاش‌ها در کنار توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای دانش‌آموزان برای دستیابی به استقلال و حضوری مولد در جامعه تکمیل شده و نهایتاً با فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش اجتماعی به اوج خود می‌رسد تا بستری برای مشارکت کامل و مبتنی بر احترام به توانمندی‌های این عزیزان فراهم گردد.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، از زحمات بی شائبه و خالصانه تمامی معلمان، مدیران، مربیان و کارشناسان دلسوز حوزه آموزش و پرورش استثنایی که با عشق و ایثار، چراغ دانش را در دل این عزیزان روشن نگاه می‌دارند و همچنین از همراهی و حمایت خانواده‌های گرانقدری که صبورانه و هوشمندانه یاریگر فرزندان خود هستند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌نمایم.

امید است به فضل الهی و با هم افزایی و همدلی همه ارکان جامعه شاهد روزی باشیم که هیچ استعداد درخشانی به دلیل محدودیت‌های جسمانی از مسیر پیشرفت بازنماند و تمامی شهروندان فارغ از هر گونه تفاوت در ساختن ایرانی آباد، سرافراز و پیشرو نقشی برابر و مؤثر ایفا نمایند.