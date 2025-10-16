به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان، با اشاره به اینکه دیدن تنها از طریق چشم نیست، بلکه دیدن با دل و ایمان ممکن است، گفت که این گردهمایی فرصتی است برای تجلیل از تلاش، اراده و امید افرادی که با وجود نداشتن بینایی ظاهری، مسیر زندگی را با نور ایمان و تلاش روشن ساخته‌اند.

وی با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی نابینایان «دسترسی به فناوری‌های نوین، زمینه‌ساز فرصت‌های برابر» است، افزود: فناوری می‌تواند پلی میان محدودیت‌ها و فرصت‌ها باشد و در توانمندسازی، آموزش و اشتغال نابینایان نقش کلیدی ایفا کند.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران تاکید کرد: عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و توسعه متوازن از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و سازمان بهزیستی کشور نیز با رویکردی انسان‌مدار و مبتنی بر فناوری‌های نوین، گام‌های مؤثری برای بهبود کیفیت زندگی نابینایان برداشته است.

وی با اشاره به حمایت‌های مقام عالی دولت در استان، افزود: اداره کل بهزیستی مازندران تلاش می‌کند مسیر خدمات خود را به سمت توانمندسازی و فرصت‌آفرینی پایدار تغییر دهد و با شعار «توانمندسازی به جای وابستگی»، توسعه خدمات هوشمند، مناسب‌سازی محیط شهری و فراهم کردن دسترسی عادلانه به فناوری را در اولویت قرار داده است.

رحمانی با تأکید بر اینکه نابینایی به معنای ناتوانی نیست، بلکه شیوه‌ای متفاوت برای درک جهان است، گفت: باید به سوی جامعه‌ای حرکت کنیم که در آن هیچ فردی به دلیل محدودیت جسمی یا حسی از مشارکت در زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بازنماند.

وی افزود: این هدف تنها وظیفه بهزیستی نیست بلکه تعهد اخلاقی و انسانی همه ماست و با همکاری و هم‌افزایی می‌توان جامعه‌ای ساخت که نابینایان در آن نه تنها تماشاگر، بلکه شریک فعال در ساخت آینده‌ای روشن باشند.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران همچنین به نماد «عصای سفید» اشاره کرد و گفت: این نماد نشان‌دهنده عزت، اراده و استقلال نابینایان است و روشنایی واقعی در دل‌های بیدار و اندیشه‌های روشن نهفته است.

رحمانی در پایان اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۹ هزار نابینا و کم‌بینا در استان مازندران از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند و در یک سال اخیر، بیش از ۹۷ هزار کودک مازندرانی در طرح غربالگری بینایی ارزیابی شده‌اند که از این تعداد، بیش از هزار کودک دچار اختلال بینایی شناسایی و برای مداخلات درمانی معرفی شده‌اند.