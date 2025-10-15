غلامرضایی: ۲۷ هزار معلول در قزوین تحت پوشش بهزیستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی ظهر چهارشنبه در نشست صمیمانه امام جمعه قزوین با جمعی از روشندلان نخبه استان قزوین، با تأکید بر اهمیت توانمندسازی جامعه هدف اظهار کرد: نابینایی از جمله معلولیت‌هایی است که محدودیت‌های جدی‌تری در زندگی روزمره ایجاد می‌کند، اما روشندلان استان با پشتکار خود نشان داده‌اند که هیچ مانعی نمی‌تواند سد راه موفقیت آنان باشد.

وی با اشاره به محدودیت منابع اعتباری سازمان بهزیستی، افزود: این نهاد در حال حاضر تنها قادر به ارائه مستمری و تسهیلات خوداشتغالی است و برای ایجاد بسترهای رشد و توسعه، نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان همه نهادهای اجرایی استان هستیم.

مدیرکل بهزیستی قزوین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حمایت از حقوق معلولین، گفت: بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداقل ۳ درصد از ظرفیت‌های شغلی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. اگر این قانون به‌درستی اجرا شود و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی از توانمندی‌های این جامعه بهره بگیرند، شاهد رشد اقتصادی و اجتماعی چشمگیری خواهیم بود.

غلامرضایی در ادامه از برگزاری نخستین آزمون استخدامی ویژه معلولین در کشور خبر داد و افزود: سال گذشته، ۸۶ نفر از افراد دارای معلولیت در استان قزوین پس از طی مراحل قانونی جذب دستگاه‌های دولتی شدند و هم‌اکنون در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌های هدفمند، خاطرنشان کرد: توانمندسازی افراد دارای معلولیت نه‌تنها یک وظیفه انسانی و قانونی، بلکه گامی مؤثر در مسیر توسعه اجتماعی و اقتصادی استان است.