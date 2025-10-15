برخورد جدی با رانندگان خاطی؛ لزوم ایمن سازی مسیرهای روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی عصر چهارشنبه در ستاد راهبری تصادف خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت راه‌های استان، بیان کرد: ایمن‌سازی محورهای روستایی یکی از اولویت‌های استان بوده که نیازمند توجه است.

وی با بیان اینکه هدف از ایمن سازی کاهش تصادفات جاده‌ای در تمامی مسیرها، از مسیرهای اصلی تا جاده‌های روستایی است، افزود: همچنین دو بانده‌سازی محورهای پرخطر، ایمن‌سازی مسیرهای روستایی و برخورد جدی با رانندگان متخلف از برنامه‌های اصلی استان است.

هاشمی با تاکید بر اینکه نصب این تجهیزات می‌تواند درثبت تخلفات و بازدارندگی مؤثر باشد، گفت: ضرورت نصب دوربین‌های پایش تصویری و علائم هشداردهنده در جاده‌ها باید مورد توجه باشد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقاط حادثه خیز در برخی از جاده‌ها، بیان کرد: محور سربیشه–بیرجند، بیرجند–قائن، طبس–دیهوک و مسیر طبس به سمت یزد جزو مسیرهایی هستند که در دستور کار ایمن‌سازی و توسعه قرار دارند.

وی با بیان اینکه با رانندگان متخلف که با رانندگی پرخطر جان مردم را به خاطر می‌اندازند به‌طور جدی برخورد می‌شود، گفت: نقاط حادثه‌خیز در اسدیه و سایر نقاط استان مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای کاهش خطرات در حال انجام است.

هاشمی از برنامه‌ریزی برای نظارت بر مجتمع‌های بین‌راهی و اصلاح خط‌کشی‌ها و سرعت‌گیرها خبر داد و افزود: این موارد باید اصولی، استاندارد و فنی اجرا شوند تا به جای ایجاد خطر، موجب افزایش ایمنی شوند.