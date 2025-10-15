به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی به قلم آوی یسخاروف نوشت که حماس همانطور که از ابتدای جنگ گفته بود، ممکن است آماده باشد تا از حکومت اداری در غزه دست بکشد، اما آماده خلع سلاح نیست. در هفته‌های آینده، حماس هزاران مبارز جدید را به خدمت خواهد گرفت و بسیاری از مردم غزه مایل به پیوستن به صفوف حماس هستند.

این روزنامه صهیونیستی ضمن ابراز ناامیدی از شکنندگی رژیم صهیونیستی در برابر حملات احتمالی حماس نوشت: باید اعتراف کنیم که به ششم اکتبر بازگشته‌ایم، هم در سطح داخلی اسرائیل و هم در چارچوب غزه.

این گزارش صهیونیستی افزود که حماس دوباره کنترل نوار غزه را به دست گرفته است و در کابینه رژیم صهیونیستی کسانی هستند که متوجه شده‌اند حماس بیش از هر زمان دیگری بازدارنده است، در حالی که حماس در حال حاضر برای جنگ بعدی آماده می‌شود.

یسخاروف تاکید کرد که نگرانی دیگری که کم اهمیت تر از مورد قبل نیست، شکاف داخلی در سرزمین‌های اشغالی است که پس از جنگ هنوز التیام نیافته است. بلکه برعکس، در روزهای اخیر بدتر شده است.

یدیعوت آحارونوت همچنین در مقاله دیگری به قلم یوسی یهوشع نوشت: کسی که برای توافق با حماس برنامه‌ریزی کرده بود، نمی‌تواند از نتیجه شگفت‌زده شود. دلیل این امر ساده است: هیچ چارچوب زمانی برای بازگرداندن همه اسیران کشته شده اسرائیلی تعیین نشده بود. چگونه چنین توافقی امضا شد، در حالی که این حفره قانونی بزرگ را در خود دارد؟

این روزنامه افزود که حماس کنترل خود را تثبیت می‌کند و اعضای قبایلی که آن را به چالش کشیدند و به اسرائیل کمک کردند، را از بین می‌برد. این حوادث تل آویو را در یک دوراهی گیج‌کننده قرار می‌دهد که چگونه از این قبایل محافظت کند.

نویسنده این مقاله می‌افزاید که حماس وقت را تلف نمی‌کند، زیرا این سازمان از آتش‌بس برای سازماندهی مجدد نیروها و زیرساخت‌های مدنی خود استفاده می‌کند. این سازمان دستور بسیج هزاران نفر از نیروهای امنیتی خود را برای کنترل مناطقی که اخیراً توسط ارتش اسرائیل تخلیه شده‌اند، صادر کرده و در عین حال فرمانداران جدیدی را منصوب کرده است.