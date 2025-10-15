جواد ترابی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت گرامیداشت هفته تربیتبدنی اظهار داشت: بهمنظور اجرای هرچه بهتر برنامههای این هفته، جلساتی با رؤسا و دبیران هیئتهای ورزشی و مسئولان بخشهای تابعه برگزار شده تا با برنامهریزی منسجم، مجموعهای از فعالیتهای متنوع فرهنگی و ورزشی در سطح شهرستان انجام شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی در طول هفته تربیتبدنی برگزار خواهد شد، افزود: در بخش فرهنگی، برنامههایی از جمله غبارروبی مزار شهدای اقتدار و مدافعان حرم، رژه موتورسواران و اتومبیلرانی از «حرم تا حرم» و برگزاری آئینهای تجلیل از قهرمانان ورزشی پیشبینی شده است.
ترابی ادامه داد: در حوزه ورزش همگانی نیز ایستگاههای ورزش صبحگاهی، اجرای طرح «خیابان ورزش»، برگزاری کوهپیمایی خانوادگی و مسابقات در رشتههای مختلف ورزشی در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان ری با اشاره به تقویم روزشمار هفته تربیتبدنی گفت: این هفته از ۲۶ مهرماه آغاز میشود و هر روز آن با شعار و محور ویژهای برای گروههای مختلف از جمله دانشآموزان، دانشجویان، پیشکسوتان، بانوان و جوانان طراحی شده است.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش دانشآموزی افزود: تعامل میان هیئتهای ورزشی و آموزشوپرورش از اولویتهای جدی اداره ورزش و جوانان شهرستان ری است تا بتوان از ظرفیت دانشآموزان در مسابقات و برنامههای ورزشی استفاده کرد. هدف ما کاهش چاقی مفرط و فقر حرکتی در میان نوجوانان است، بهویژه در شرایطی که سبک زندگی آپارتماننشینی موجب کاهش تحرک بدنی شده است.
ترابی از برگزاری جلسات مشترک با مدیران مدارس در ابتدای سال تحصیلی خبر داد و تصریح کرد: در این جلسات، برنامههای مشترک ورزشی برای دانشآموزان تدوین و اجرا خواهد شد.
وی درباره برنامههای ورزشی ویژه کارکنان دستگاههای اجرایی نیز گفت: مسابقات ورزشی بین ادارات از جمله برنامههای پیشبینیشده برای سال جاری است که در صورت عدم امکان اجرای کامل آن در هفته تربیتبدنی، در ادامه سال برگزار خواهد شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان ری همچنین از افتتاح چهار پروژه بازسازیشده ورزشی در هفته دولت خبر داد و افزود: یک سالن ورزشی جدید نیز در حال تکمیل است که بهاحتمال زیاد در دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
ترابی در پایان با اشاره به لزوم تکریم قهرمانان ورزشی شهرستان گفت: هفته گذشته مراسم تجلیل از زحمتکشان المپیک برگزار شد و در پایان سال نیز آئین ویژهای برای تقدیر از قهرمانان ورزشی شهرستان ری خواهیم داشت.
