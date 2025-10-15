به گزارش خبرگزاری مهر، صبح چهارشنبه جلسه ستاد هماهنگی سفر رئیسجمهور به استان خراسان رضوی به ریاست غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی برگزار شد.
در این جلسه ابعاد مختلف سفر احتمالی رئیسجمهور به خراسان رضوی و مشهد مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به بیان دیدگاهها، پیشنهادات و برنامههای مرتبط با این سفر پرداختند.
غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در این نشست با تأکید بر ضرورت انسجام و همافزایی میان دستگاههای اجرایی استان گفت: برای تحقق اهداف این سفر و بهرهمندی استان از ظرفیتهای ملی، نیازمند هماهنگی بینبخشی و همزبانی در طرح مطالبات استانی هستیم.
در ادامه جلسه، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز، پیشنهاداتی را در زمینه بهبود روند برنامهریزی و اجرای پروژههای اولویتدار استان مطرح کردند.
گفتنی است؛ سایر اعضای ستاد نیز در جریان این نشست، گزارشی از برنامههای پیشبینیشده و آمادگی دستگاههای متبوع خود برای استقبال از سفر احتمالی رئیسجمهور ارائه کردند.
نظر شما