  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

حضور دختران المپیکی تکواندو در کمپ تیم های ملی فدراسیون ناشنوایان

حضور دختران المپیکی تکواندو در کمپ تیم های ملی فدراسیون ناشنوایان

چهار دختر تکواندوکار اعزامی به بازی های المپیک ناشنوایان به منظور حضور در دور جدید تمرینات آماده سازی خود امروز در کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان مستقر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، محبوبه محمدنژاد سرمربی تیم ملی تکواندو دختران (بخش کیوروگی) قصد دارد طی روزهای ۲۴ مهر تا ۹ آبان ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیمش برای حضور در بازی‌های المپیک ناشنوایان را برگزار کند.

به همین منظور دختران المپیکی این تیم که اردوی قبلی خود را در استان مازندران پیگیری کردند امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر) وارد کمپ تیم‌های ملی فدراسیون می‌شوند تا از فردا تمرینات شأن را در این کمپ آغاز کنند.

بنفشه نصرتی (کیوروگی) در کنار محمدنژاد تمرینات محدثه غلامی (وزن ۴۹- کیلوگرم)، فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم)، شبنم یاری (وزن ۶۷- کیلوگرم) و نسبیه شهبازی (وزن ۶۸+ کیلوگرم) را در این اردو زیر نظر دارد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

کد خبر 6622891
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها