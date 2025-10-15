حضور دختران المپیکی تکواندو در کمپ تیم های ملی فدراسیون ناشنوایان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، محبوبه محمدنژاد سرمربی تیم ملی تکواندو دختران (بخش کیوروگی) قصد دارد طی روزهای ۲۴ مهر تا ۹ آبان ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیمش برای حضور در بازی‌های المپیک ناشنوایان را برگزار کند.

به همین منظور دختران المپیکی این تیم که اردوی قبلی خود را در استان مازندران پیگیری کردند امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر) وارد کمپ تیم‌های ملی فدراسیون می‌شوند تا از فردا تمرینات شأن را در این کمپ آغاز کنند.

بنفشه نصرتی (کیوروگی) در کنار محمدنژاد تمرینات محدثه غلامی (وزن ۴۹- کیلوگرم)، فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم)، شبنم یاری (وزن ۶۷- کیلوگرم) و نسبیه شهبازی (وزن ۶۸+ کیلوگرم) را در این اردو زیر نظر دارد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.