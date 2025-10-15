به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین همایش «راه و نگاه» و یادبود مرحوم استاد سید صادق حجازی با حضور حمزه امرایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان، سیدمحمدکاظم حجازی مدیرعامل مؤسسه شهید محراب آیتالله مدنی، جمعی از مدیران و معلمان مدارس وابسته به مؤسسه در سالن اجتماعات ولیعصر همدان برگزار شد.
این رویداد با محوریت «تربیت اسلامی و آموزش داناییمحور» و با هدف تبیین نقش معلم، نظام آموزشی و تربیتی در پرورش انسانهای آگاه، مسئول و مؤمن برگزار شد.
در همایش بر این نکته تأکید شد که تربیت اسلامی صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه پرورش روح، عقل و وجدان انسانی است تا فرد بتواند در مسیر الهی و اجتماعی گام بردارد.
مدیرعامل مؤسسه شهید محراب آیتالله مدنی در سخنان خود با بیان اینکه استمرار مسیر تربیت اسلامی نیازمند اندیشه، خلاقیت و ارتباط انسانی معلم با دانشآموزان است، اظهار کرد: همایش راه و نگاه» براساس پیشنهاد زندهیاد دکتر حداد عادل در پی درگذشت استاد سیدصادق حجازی شکل گرفت تا یاد و راه او در عرصه تعلیم و تربیت زنده نگه داشته شود.
سید محمدکاظم حجازی با مرور زندگی علمی مرحوم حجازی افزود: او از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۹۶، به مدت ۷۵ سال بدون وقفه در سنگر مدرسه حضور داشت و نمونهای از معلمی ماندگار بود که هیچگاه از مسیر آموزش و تربیت جدا نشد.
وی با اشاره به اینکه تداوم این نشستها زمینه نوآوری در نظام آموزشی را فراهم کرده است، گفت: طرحها و ایدههای برتر معلمان در حوزه تربیت خلاق هر سال جمعآوری، ارزیابی و در قالب کارگروههای آموزشی ارائه میشود تا الگویی برای مدارس سراسر کشور باشد.
در بخش دیگری از همایش، چند معلم صاحبطرحهای نو مورد تقدیر قرار گرفتند؛ ازجمله معلمی که برای کاهش اضطراب دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی با خانوادهها دیدار کرده بود و معلم دیگری که با ابتکار خود، مهارت «نه گفتن» را در قالب یک تمرین ریاضی آموزش داده بود.
مدیرعامل مؤسسه با اشاره به تجربههای خلاقانه معلمان گفت: تربیت اسلامی خلاق باید فراتر از کلاس درس باشد؛ جایی که دانشآموز در تعامل زنده با طبیعت و جامعه، علم را تجربه میکند.
وی عنوان کرد: معلم نوار کاست نیست که فقط بر اساس محفوظات آموزش دهد؛ او باید با تکتک دانشآموزان ارتباط زنده برقرار کند و آنان را به حل گرههای جامعه دعوت نماید.
در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان نیز بر اهمیت تربیت معنوی دانشآموزان تاکید کرد و گفت: سرنوشت کشور در دست دانشآموزان امروز است. آنان باید با نشاط، پویایی و روحیه اثرگذاری در مدارس حضور یابند و با الگوگیری از شهدا مسیر خدمت و رشد را ادامه دهند.
حمزه امرایی خاطرنشان کرد: آرامش و ثبات امروز جامعه حاصل ایثار شهداست و دانشآموزان آیندهساز کشور باید رهرو راه امام شهدا باشند تا در عرصههای اجتماعی و فرهنگی حضوری فعال و ثمربخش داشته باشند.
