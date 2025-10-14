  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

در جلسه عصر امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد؛

ارسال بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت به شورای‌عالی آموزش و پرورش

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از بررسی بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت با محوریت عدالت آموزشی و تقویت مدارس عادی دولتی، مصوب کردند این بسته جهت اجرا به شورای‌عالی آموزش و پرورش ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، «گزارش و بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» با محوریت عدالت آموزشی و تقویت مدارس عادی دولتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضای شورا پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی، تصویب کردند که این بسته سیاستی جهت نهایی‌سازی و اجرا به شورای‌عالی آموزش و پرورش ارسال شود.

همچنین، راهبردها و اقدامات ملی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی مصرف دخانیات در کشور نهایی و به تصویب اعضای شورا رسید.

در بخش دیگری از جلسه، با هدف گرامی‌داشت نماد ملی کشور، پیشنهاد تعیین روز پرچم جمهوری اسلامی ایران، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان یک روز ملی در تقویم رسمی کشور مطرح و به تصویب نهایی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید.

همچنین در این جلسه، ترکیب هیئت امنای بنیاد ملی پویانمایی تکمیل و اعضای جدید آن با رأی نهایی اعضای شورا تعیین شدند.

