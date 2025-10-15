به گزارش خبرنگار مهر، محسن معزز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی افراد سود جو بدون اخذ مجوز قانونی از نهادهای ذی‌ربط، اقدام به تبلیغ گسترده در سطح شهر با وعده اعطای وام‌های کم بهره نموده‌اند.

وی افزود: این افراد با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان، در قبال پرداخت وام چک و سفته دریافت کرده و زمینه ساز بروز مشکلات حقوقی و مالی برای آنان می‌شوند که در این خصوص چند پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب گرمی باشرح این موضوع که دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت موضوع را پیگیری نموده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهد کرد تاکید کرد: از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود از اعتماد به تبلیغات فاقد مجوز و غیر رسمی در زمینه اعطای وام خودداری نموده و پیش از هرگونه اقدام مالی، از اعتبار و مجوز قانونی ارائه دهنده خدمات اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به دادستانی یا مراجع انتظامی اطلاع دهند.