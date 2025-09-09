به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قهرمان طالع صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام سازمان بورس مبنی بر واریز مرحله جدید سود سهام عدالت از اواخر شهریور ماه به حساب مشمولان، از کاربران خواست مراقب کلاهبرداران در زمینه واریزی سود سهام عدالت بوده و پیامکهای مشکوک درباره سهام عدالت را باز نکنند.
وی با بیان اینکه معمولاً با نزدیک شدن به زمان واریز سود سهام عدالت، جنب و جوش سودجویان برای خالی کردن حساب هموطنان نیز بیشتر میشود؛ افزود: کلاهبرداران سایبری با توجه به زمان واریز سود سهام عدالت و فراخور نیازهای جامعه علاوه بر ترفندهای مختلف، اقدام به تبلیغات و ارسال پیام با مضمون ثبتنام جاماندگان، واریز سود سهام عدالت و …کرده و از کاربران کلاهبرداری میکنند.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: ارسال پیامک جعلی یکی از رایجترین ترفندهای کلاهبرداری بوده؛ به طوری که سهل انگاری و ناآگاهی کاربران سبب شده تا کلاهبرداران از این فرصت سو استفاده کرده و برداشت غیرمجاز هر روز رو به افزایش باشد.
سرهنگ قهرمان طالع با بیان اینکه پیامکهای سازمانی و رسمی از سرشمارههای معتبر ارسال میشود؛ افزود: کاربران به هیچ عنوان فریب پیامکهای دریافتی با موضوعات سهام عدالت، ابلاغیه قضائی، یارانه معیشتی، آگهی استخدام، وام فوری و … را که از منابع نامعتبر و سرشمارههای شخصی حتی آشنا یا اقوام دریافت میکنند، را نخورده و از باز کردن لینکهای ارائه شده از سوی افراد ناشناس به صورت پیامکی و یا در شبکههای اجتماعی خودداری کنند.
وی تاکید کرد: پیامکهای جعلی سهام عدالت به طور معمول حاوی یک لینک هستند که کلاهبرداران سایبری سعی در ترغیب افراد به کلیک روی لینک ارسالی کرده و سپس به درگاه بانکی جعلی میکشانند یا با ارسال بدافزار، اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را دریافت و حساب بانکی آنان را خالی میکنند.
رئیس پلیس فتا استان اردبیل در خصوص نحوه تشخیص پیامک جعلی گفت: ابتدا منبع پیامک را بررسی کنید اگر شماره فرستنده ناشناس یا مشکوک باشد، احتمال جعلی بودن آن وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه محتوای پیامک را باید بررسی کنید؛ گفت: اگر شامل درخواست وجه، اطلاعات شخصی، لینک یا کد باشد، ممکن است جعلی باشد.
قهرمان طالع عنوان کرد: پیامک حاوی تهدید، فشار یا عجله باشد و معمولاً دارای غلطهای املایی یا نگارشی هستند.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه کاربران میتوانند آخرین اخبار، حوادث و رویدادهای سایبری را از سایت پلیس فتا دریافت کنند؛ خاطر نشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ آماده دریافت گزارشهای مردمی و پاسخگویی به سوالات شهروندان بهصورت شبانهروزی میباشد.
