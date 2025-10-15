به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی روز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها با تمجید از مالک این باشگاه، اظهار داشت: آقای عبدی واقعاً لطف دارند و جا دارد از ایشان تشکر کنم. ایشان کسی است که واقعاً این تیم و مردمان این شهر را دوست دارد و تنها هدفش خوشحالی مردم خرمآباد و لر تباران عزیز است.
رحمتی افزود: در این شرایط سخت اقتصادی، آقای عبدی سالیانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از جیب شخصی خود هزینه میکند. نه کارخانهای پشت ایشان است و نه ارگانهای دولتی از او حمایت میکنند. فقط و فقط با عشق به مردم لرستان و تعصب به زادگاهش این هزینهها را متقبل میشود.
سرمربی خیبر خرمآباد با بیان اینکه انگیزه دکتر عبدی از حمایت تیم کاملاً مردمی است، تصریح کرد: من از نزدیک میبینم و لمس میکنم که تنها دغدغه دکتر عبدی خوشحال کردن مردم است. او هیچ هدف شخصی ندارد و تمام این تلاشها و هزینهها را برای رضایت هواداران خیبر و مردم لرستان انجام میدهد.
رحمتی تأکید کرد: در دنیای امروز و با شرایط اقتصادی فعلی کشور، واقعاً کم هستند افرادی که به فکر مردم شهر و قوم خود باشند و از سرمایه شخصیشان برای شادی دیگران بگذرند. دکتر عبدی یکی از این افراد است و ما هم تمام تلاش خود را میکنیم تا پاسخ این همه لطف و حمایت را با نتایج خوب در میدان بدهیم.
رحمتی: در بازیهای اخیر بدشانسی گریبانگیر ما شد
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در ادامه گفتوگوی خود با اشاره به عملکرد اخیر تیمش اظهار داشت: در چند بازی گذشته، با وجود اینکه شرایط فنی خوبی داشتیم، نتایج به سود ما رقم نخورد. بهطور مثال در دیدار برابر فولاد، گل ما با اختلاف دو یا سه سانتیمتر آفساید اعلام شد. اگر آن توپ گل میشد، بدون تردید شرایط بازی و جدول برای ما متفاوت بود.
او افزود: در بازی با سپاهان هم روی یک تکموقعیت نتیجه را از دست دادیم و در دیدار مقابل ملوان، همه دیدند که چقدر موقعیت خلق کردیم اما موفق به گلزنی نشدیم. حتی یک پنالتی صددرصد برای ما گرفته نشد که میتوانست روند بازی را کاملاً تغییر دهد.
رحمتی خاطرنشان کرد: آقای عبدی در همه بازیها کنار ما هستند، بعد از دیدار با ملوان هم به رختکن آمدند، کنار بچهها بودند و به آنها خسته نباشید گفتند. او از نزدیک روند تیم را میبیند و به خوبی از کیفیت بازیهای ما آگاه است. همین حضور و حمایت برای بازیکنان ما انگیزهبخش است.
رحمتی: خیبر جوان و پرانرژی است، نتایج بهزودی برمیگردد
سرمربی خیبر با اشاره به پیشرفت تدریجی تیمش گفت: اگرچه در یکی دو هفته اخیر امتیازات را از دست دادیم، اما از لحاظ فنی در مسیر رو به رشدی قرار داریم. نسبت به سه بازی ابتدایی که ۷ امتیاز گرفتیم و حتی بیش از یک ماه صدر جدول بودیم، حالا فوتبال بهتری بازی میکنیم، موقعیتهای زیادی میسازیم و به حریفان فرصت کمی میدهیم.
او اضافه کرد: تیم ما جوان است و شاید همین جوانی باعث از دست رفتن برخی شانسها شده باشد، اما مطمئنم در ادامه مسیر ورق برمیگردد. فوتبال همیشه چرخش دارد و امیدوارم استارت این چرخش از بازی پیشِرو بخورد تا بتوانیم به جایگاهی که در ذهنمان ترسیم کردهایم برسیم.
رحمتی: برنامهریزی دقیقی برای ده هفته نخست داشتیم
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در ادامه گفتوگوی خود اظهار داشت: ما برای ده هفته ابتدایی لیگ برتر، حداقل و حداکثر امتیازات مدنظرمان را مشخص کرده بودیم. در سه بازی اول طبق پیشبینی پیش رفتیم و عملکرد خوبی داشتیم. چه بسا اگر در دیدار با فجر سپاسی در همان نیم ساعت ابتدایی از سه، چهار موقعیت گل خود استفاده میکردیم، حالا ۹ امتیازی بودیم و شرایطمان در جدول متفاوت میشد.
سرمربی خیبر: لیگ امسال از همیشه سختتر و غیرقابل پیشبینیتر است
رحمتی با اشاره به دشواری رقابت در فصل جاری لیگ برتر تصریح کرد: لیگ امسال واقعاً سخت است و نتایج اصلاً از قبل قابل پیشبینی نیست. تیمهایی وجود دارند که با هزینههای ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومانی بسته شدهاند و از لحاظ امکانات تا دندان مسلح هستند، اما میبینیم که حتی تیمهای پرهزینه هم در هفتههای ابتدایی با مشکل روبهرو شدهاند.
او افزود: الان که حدود ۱۸ امتیاز از شروع لیگ گذشته، صدر جدول تنها ۹ امتیاز دارد. این نشان میدهد فاصلهها بسیار نزدیک است و هیچ تیمی از پیش برنده نیست. همین موضوع جذابیت لیگ را بیشتر کرده و باعث میشود تیمهایی مثل ما که با برنامه جلو میروند هم شانس موفقیت داشته باشند.
رحمتی: تمام تلاشمان رسیدن به جایگاهی شایسته است
سرمربی خیبر خرمآباد گفت: ما باید نهایت تلاش خود را بکنیم تا به اهداف از پیش تعیینشده برسیم. هدف ما تثبیت یک جایگاه مناسب در جدول و رضایت هواداران است. با حمایت دکتر عبدی، زحمات بازیکنان و اتحاد کادر فنی، مطمئنم خیبر میتواند نتایج درخشانی کسب کند و به آن جایگاهی که در ذهنمان ترسیم کردهایم برسد.
رحمتی: عشق هواداران خیبر بینظیر است
سید مهدی رحمتی در ادامه گفتوگوی خود اظهار داشت: سالهای سال است که مردم لرستان و لر سواران عزیز با تمام وجود از این تیم حمایت کردهاند و همیشه عاشقانه خیبر را دوست داشتهاند. در این موضوع هیچ تردیدی نیست. ما هم تمام تلاشم را میکنیم تا بعد از هر بازی، با سربلندی از زمین بیرون بیاییم و مردم و هوادارانمان را خوشحال ببینیم.
او ادامه داد: اما این موضوع نباید باعث شود از واقعیت فرار کنیم. ما یک هدفگذاری مشخص داریم و طبق همان مسیر در حال پیشرفت هستیم. گاهی نتایج مقطعی ممکن است توقعات را افزایش دهد، ولی باید با واقعبینی به مسیر تیم نگاه کرد.
رحمتی: نتایج خوب ابتدایی سطح توقعات را بالا برد
سرمربی خیبر در تحلیل عملکرد تیمش در هفتههای اخیر گفت: سه بازی ابتدایی ما که با نتایج خوب همراه بود، سطح توقعات را از تیم بالا برد. همین مسئله تا حدی باعث شد بازیکنان جوان ما تحت فشار قرار بگیرند و در چند موقعیت گل حساس دقت لازم را نداشته باشند. فشار روانی روی بازیکنان جوان میتواند تأثیر زیادی در عملکردشان بگذارد و ما تلاش میکنیم با حمایت و آرامش این فشار را مدیریت کنیم.
رحمتی: نباید قطار خیبر را از مسیر برنامهریزی خارج کرد
رحمتی با تأکید بر لزوم صبر و حمایت هواداران گفت: هر تیمی متناسب با بودجه و توان خود برای جایگاهی مشخص در جدول میجنگد. من از روز اول شرایط را میدانستم و چنین روزهایی را پیشبینی میکردم. به همین دلیل همواره تأکید داشتم نباید فشار مضاعفی بر تیم وارد شود و باید اجازه داد این قطار روی همان ریل برنامهریزیشده حرکت کند.
او افزود: هم من و هم آقای دکتر عبدی از ابتدا میدانستیم مسیر سختی پیشرو داریم و برای آن برنامهریزی کرده بودیم. با ادامه همین روند، اطمینان دارم تیم به ثبات میرسد و نتایج بهتر از راه خواهند رسید. مهمترین مسئله، حفظ آرامش و استمرار در مسیر مشخص است.
رحمتی: روند پیشرفت تیم برای ما از همه چیز مهمتر است
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در ادامه صحبتهای خود اظهار داشت: مهمتر از نتیجه و امتیاز، روند صعودی تیم است. ما از ابتدای فصل تاکنون مسیر روبهرشدی را طی کردهایم و از این بابت راضی هستم. بازیکنان در تمرینات با انگیزه و تمرکز بالا کار میکنند و بهطور مداوم در حال پیشرفت هستند.
او افزود: تنها نکتهای که باقی میماند، استفاده صحیح از شانسهایی است که به بازیکنان داده میشود. چند بازی به آنها فرصت داده میشود تا تواناییشان را نشان دهند. اگر از این فرصتها بهخوبی استفاده کنند، قطعاً به اهداف خودشان و ما خواهیم رسید؛ اما اگر نتوانند از این موقعیتها بهره ببرند، ناچار میشویم به سایر بازیکنان فرصت بدهیم.
سرمربی خیبر: حمایت و انرژی مثبت، رمز موفقیت تیم است
رحمتی در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد: میخواهم یک نکته مهم را بگویم؛ این تیم هر چقدر بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد، از آن مراقبت شود و انرژی و حس خوب به بازیکنان منتقل شود، ثمرهاش چندین برابر خواهد بود. در مقابل، اگر فقط برای نتیجهگیری به تیم فشار مضاعف وارد شود، ممکن است بازیکنان جوانمان تحت تأثیر قرار بگیرند و آن تمرکز لازم را از دست بدهند.
او افزود: هدف ما ساختن تیمی جوان، پرانرژی و آیندهدار برای فوتبال لرستان است. با استمرار در همین مسیر، مطمئناً روزهای درخشانتری در انتظار خیبر خرمآباد خواهد بود.
رقابت با تیمهای میلیاردی سخت است
رحمتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اصلاً نمیشود انکار کرد که وقتی با سپاهان در خانه خودمان بازی داشتیم، بازی با کیفیت و قابل قبولی ارائه دادیم. نفرات تعویضی آنها را هم دیدید؛ شاید یک بازیکن تعویضیشان معادل پنج بازیکن تیم خیبر خرمآباد قیمت داشته باشد. بنابراین مقایسه و رقابت کردن با چنین تیمهایی بسیار دشوار است.
وی افزود: رسیدن به شرایط ثبات و استیبل مستلزم کار، تلاش و زمان است. ما نزدیک به سه ماه است که با بازیکنان و مجموعه خیبر کار میکنیم و من از عملکرد تیم راضی هستم و آقای دکتر عبدی هم رضایت دارند.
حمایت شخصی مالک از تیم
سرمربی خیبر خرمآباد با تمجید از حمایتهای مالک تیم گفت: این مسائل را به این دلیل مطرح میکنم که نشان دهم حتی اگر تیمهای دیگر میلیاردی هزینه کنند، ما نیز با حمایت شخصی آقای عبدی در شرایط اقتصادی سخت، تیم را اداره میکنیم. دست ایشان را باید بوسید. شاید شرایط مالی ما با تیمهای ۲۰۰۰ میلیاردی برابر نباشد، اما هیچگاه پا پس نمیکشیم و تا آخرین لحظه تلاش میکنیم.
امید به آینده و حمایت هواداران
رحمتی با اشاره به اهمیت حمایت هواداران گفت: از هواداران عزیزمان میخواهم واقعبینانه به شرایط نگاه کنند و کنار ما باشند. حمایت آنها تضمینکننده موفقیت تیم است و قول میدهم که از حمایت کردن از خیبر هیچ آسیبی نخواهند دید. ما با تلاش مستمر جایگاهی که مدنظر داریم را خواهیم رسید و باعث سربلندی هواداران خواهیم شد.
وی ادامه داد: چه بسا در همین شش هفته اول، توانستیم لحظاتی ایجاد کنیم که باعث افتخار هواداران عزیزمان شد.
نظر شما